「普發現金政院哭窮」吳思瑤指未定案 朱立倫：誰主導國家財政？

針對普發現金，行政院長卓榮泰昨日表示普發現金將舉債1014億元，內心非常交戰。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今又表示行政院還在研議。國民黨主席朱立倫質疑，誰在主導國家的財政方向，是卓揆須服從賴清德總統的個人意志，上演一場「國庫空虛」的政治戲碼？還是政府內部有著比民意更重要的壓力，讓福國利民的政策窒礙難行？

朱立倫今表示，國庫有錢，人民沒錢？這是賴清德要的團結？去年中央政府的稅收超徵了數千億，這每一分錢，都來自於人民的辛勤勞動。在通膨嚴重，關稅衝擊的此刻，普發現金擴大內需量能，本該是政府最優先的選項。

朱立倫指出，執政的民進黨十分矛盾，一方面，卓榮泰宣稱「沒有錢」普發現金1萬元；另一方面，民進黨團卻又對外表示「尚未定案」。

朱立倫質疑，這不禁讓所有國人困惑，到底是誰在主導國家的財政方向？是卓榮泰必須服從賴清德的個人意志，上演一場「國庫空虛」的政治戲碼？還是政府內部有著比民意更重要的壓力，讓一個福國利民的政策窒礙難行？

朱立倫問賴清德，賴清德在競選時承諾要「傾聽民意，團結國家」。現在，全民都在等待一個最直接、最誠實的答案：這筆來自人民血汗錢的超徵稅收，賴清德覺得該不該發？

朱立倫呼籲，賴清德要出來面對全民的質疑，不要再讓行政團隊上演互相矛盾的政治鬧劇。「我們會持續監督每一筆預算，確保納稅錢都花在刀口上。唯有強而有力的民意監督，才能將本該屬於人民的資產，真正還到人民手上。」

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