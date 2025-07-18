卓榮泰稱發現金債留子孫 趙少康：甭裝了！過往沒舉債過？

針對全民普發現金1萬元，行政院長卓榮泰昨日表示，普發現金將舉債1014億元，他的內心非常交戰。中廣董事長趙少康今日表示，卓榮泰不用裝了，政府該舉債就舉債，難道過往沒有舉債過？他也斷言今年一定還會超徵。

卓榮泰昨日表示，普發現金將舉債1014億元，內心非常交戰，在野黨不能像「法盲」，規避法律條文，盼有機會赴立院報告「何謂合法合憲的預算審查」。

針對卓榮泰說法，趙少康今日表示，政府負擔得起普發現金1萬元需要的2300億，不用裝了，幹嘛內心交戰。政府該舉債就舉債，過往沒有舉債過？何況今年一定還會超徵，且政府幾乎每年都超徵。

趙少康指出，前總統蔡英文任內可以發三倍券、現金6000元，當時民進黨就稱這是社會正義，如今國民黨就被罵是債留子孫，完全雙重標準。政府需檢討政策有何問題，為什麼要講一堆空話？為什麼要哭窮？之前還說沒錢開燈，要自己帶衛生紙，請不起手語老師，到底裝給誰看？

針對民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今表示行政院還在研議，並未做出是否普發的決定，趙少康認為，民進黨現在就是不敢，因普發現金這件事是全民期待。

趙少康說，賴清德總統之前說1萬元買菜就買掉了，但趙個人也常陪同民代去掃市場，買菜要多少錢一下就看到了，有時也想買；卓榮泰還說1萬元會被拿去買冰箱、遙控飛機，好的冰箱買不了，小冰箱可能還可以，民眾要買什麼就買什麼，刺激經濟。完全是「何不食肉糜」。

商品推薦