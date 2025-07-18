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傳不普發現金網炸鍋衝擊罷免？綠營內部觀察點出「混亂局勢」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
昨晚傳出行政院確定不普發一萬元消息引發熱議，外界也好奇是否衝擊大罷免，不過綠營人士分析大罷免基本局勢已定，要跟政策連結有一定困難，加上民眾其實對於混亂局勢已習慣，就算立院通過，也不敢抱有太高期待。 。記者胡經周／攝影
昨晚傳出行政院確定不普發一萬元消息引發熱議，外界也好奇是否衝擊大罷免，不過綠營人士分析大罷免基本局勢已定，要跟政策連結有一定困難，加上民眾其實對於混亂局勢已習慣，就算立院通過，也不敢抱有太高期待。 。記者胡經周／攝影

立法院通過國民黨版本特別預算條例，其中包括增列2350億元，用來全民普發現金一萬元，傳出政院不普發，引發熱議，外界也好奇是否衝擊大罷免，不過綠營人士分析大罷免基本局勢已定，要跟政策連結有一定困難，加上民眾其實對於混亂局勢已習慣，就算立院通過，也不敢抱有太高期待。

昨晚傳出行政院確定不普發一萬元消息，但民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，行政院還在研議，沒有做出發不發決定，且特別條例還沒有送出立法院，行政院尚未收到法案。

綠營人士說，現階段狀況來看，普發現金對於大罷免要連結非常薄弱，到投票前一周大罷免的同意、不同意超過9成民眾心中都有定見，綠營支持者大概也都能理解為何不同意普發現金，「就算會去領錢的也不會特別出來講」，藍白推動該案只是要拉搖擺者而已。

地方民代也透露，在前陣子行政院對於立法院法案提出一連串釋憲案後，民眾其實對於這類型與民相關政策，即便立法院三讀通過後，民眾也不會抱有太大期望，「因為行政院有可能會撤回」，在這樣混亂局勢下，對於行政、立法不同調民眾也已很習慣，會打來詢問大概都是政策拍板確定後，才會發生。

行政院 立法院 普發一萬 大罷免

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