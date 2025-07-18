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傳普發一萬元沒了 民進黨團否認：政院尚未決定發不發
立法院通過國民黨版本特別預算條例，其中包括增列2350億元，用來全民普發現金一萬元，昨天傳出行政院確定不普發一萬元消息。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，行政院還在研議，沒有做出發不發決定，且特別條例還沒有送出立法院，行政院尚未收到法案。
吳思瑤表示，行政院要怎麼作為，輪不到立委說三道四，反倒是立法院要好好檢討，一再違法違憲，行政院長卓榮泰昨天語重心長向社會說明，一萬元發放本質上是違法違憲，作為行政院院長要被勒著脖子做違法違憲的事嗎？當然天人交戰。
吳思瑤指出，這一萬元如果要發，勢必要舉債1014億元，要借錢、舉債、向下一代預支，只為了滿足藍白的普發現金，站在負責任執政黨要再三思量。
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