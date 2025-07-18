卓揆親上火線說明 政院：普發現金 須舉債千億

立法院日前三讀特別條例，通過全民普發現金1萬元，行政院長卓榮泰昨（17）日表示，三讀通過版本，特別預算規模將達5,450億元，歲計賸餘不夠用，須舉債1,014億元才能發現金，「舉債普發1萬元，在我內心非常交戰。」

卓榮泰表示，希望赴立院向立委報告，保留一絲絲起死回生的機會。至於是否將提救濟手段，他說，將會勇敢承擔《憲法》賦予的憲政責任。

歲計賸餘狀況

立法院日前透過表決，三讀通過國民黨團版《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，刪除撥補台電1,000億元，並新增全民普發現金1萬元，行政院當時即回應，恐因此債留子孫，昨日卓揆親上火線召開記者會說明。

卓榮泰提出數據，2021年至2024年全國稅課收入，實徵數超過預算數部分，共1兆8,707億元，但當中包括直接撥給地方政府2,804億元，及依法須移撥特種基金的1,957億元，如金融監督管理基金、健康福利捐、房地合一稅撥入長照基金等，扣除這兩項金額，中央政府實徵超過預算數金額為1兆3,946億元。

卓榮泰說明，稅收優於預期部分，政府主要用於「增加債務還本」及「減少融資調度」，不僅減少舉債，也減少該年度債務。這四年共增加債務還本1,838億元、減少融資調度7,094億元，合計共還債或減債8,932億元。

除前述用途外，還包括2020年至2022年新式戰機採購特別預算150億元，及2023年至2025年疫後特別預算3,799億元，扣除這些用途所需預算後，加上非稅課收入及歲出差異數大約3,300億元（未決算），實際上目前可運用歲計賸餘約為4,436億元。

卓榮泰指出，行政院提出4,100億元特別條例，歲計賸餘足以支應，但立法院刪減撥補台電1,000億元預算，又通過普發現金1萬元，使整體特別預算規模達5,450億元，也就是說，若普發現金恐須舉債1,014億元，他正思考「這個做法在道德上過不過得去？國家財政上應不應該這麼做？是不是該舉債來普發現金？」並坦言內心非常交戰。

卓榮泰強調，希望用真實數字告訴國人，讓政府舉債普發現金真的是一個方法嗎？他拜託外界別再用「超徵」二字，任何稅收徵收都有法律依據，政府有義務說明清楚，人民也有義務了解。

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