冷眼集／卓揆不敢覆議普發現金 作秀加溫大罷免

普發現金成大罷免激戰議題，行政院長卓榮泰昨親上火線大談歲計賸餘、財政紀律，還自曝為發現金與否陷入長考，更嗆在野法盲，卻絕口不提如何憲政救濟。「最愛覆議的院長」卻不敢對普發現金表態是否覆議，為即將到來的大罷免加溫，政治盤算昭然若揭。

國民黨力推全民普發現金一萬元，為的是透過民生利多反制大罷免，日前賴政府及民進黨立委雖稱普發現金「債留子孫」，卻未有進一步動作，顯然政院自知，若貿然提出覆議、聲請釋憲，勢必為在野陣營提供「反罷」子彈，與其提前點火，不如以拖待變。

卓榮泰前天才稱發放一萬元只能買冰箱或遙控飛機，寧可舉債救災，人民尚未看到實際行動，卓就大動作偕財主官員稱政府「儉腸凹肚」（台語指縮衣節食）才有四千多億元盈餘，還要在野捫心自問，舉債普發現金是否真為良方？並秀數據指控在野誤導，未替政府說明政策。

這一番話，盡顯賴政府傲慢之處，說明政策本該由行政院說清楚講明白，超徵稅收來源也是人民納稅錢，如何應用當然可以討論，卓揆卻改以情勒、噴政治口水因應，將民意視為洪水猛獸。

更矛盾的是，卓揆一下嗆在野不合法不合憲，卻又不願意循憲政手段說明救濟，反而凸顯政院不敢為自身立場負責，不免讓人質疑，是否擔心覆議失敗自傷三千，寧可進退失據也不願清楚表態，只為撐過這波罷免熱潮。

距首波罷免投票不到十天，這場記者會顯然淪為卓榮泰的政治秀，更是府院精算後的產物，但司馬昭之心路人皆知，若執政黨不敢坦然面對選舉結果，只想藉罷免翻桌、動用國家資源主導輿論，恐怕只會在選民手中迎來更大反撲。

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