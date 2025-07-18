卓榮泰：普發現金需舉債千億 內心交戰

立法院日前通過特別條例，確立普發現金一萬元法源，行政院長卓榮泰昨親上火線，指普發現金將舉債一○一四億元，「我內心非常交戰」，他還批評在野黨，不能像「法盲」一般規避法律條文，盼有機會赴立院報告「何謂合法合憲的預算審查」。

國民黨立委王鴻薇說，賴政府「超收不還錢」，跟多數民意宣戰；卓榮泰如果要反對全民普發一萬元，就請提出覆議，讓全國人民看看政府要用什麼理由超收稅不還，否則就準備迎接民意反噬。王說，過去政院也提過覆議，覆議程序中都讓行政院長做報告，但卓榮泰卻選擇用記者會方式表達，這是哪門子合法合憲？

藍委賴士葆表示，卓揆「玩陰的」，去年超徵五千億元七月底才決算，現在時間還沒到，當然只剩三百多億元，玩數字遊戲，存心欺騙。

民眾黨批評，普發現金根本無需舉債，前瞻建設才是債留子孫的經典案例。要為大罷免煽風點火就大方喊出來，別再拿著國家公器、全民福祉遮遮掩掩。民眾黨立院黨團總召黃國昌說，卓榮泰搞不清楚權力分立，還想染指立法院的議程，真正該做的是加速颱風後災後重建，而非躲在冷氣房裡講幹話。

因應美國對等關稅，立法院已三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，匡列五四五○億元，明定普發現金一萬元。

卓榮泰昨偕主計總處等政院官員舉行記者會，指二○二一年至二○二四年間，課稅收入實徵數超出預算數達一兆八七○七億元，扣除給地方政府、移撥特種基金、還債、先前戰機與疫情特別預算，實際可用餘額四四三六億元，若普發現金將舉債逾千億。

卓榮泰說，「這在道德上過不過得去，國家財政應不應該這麼做？」過去一年來，在野黨控制的立法院從未履行合法合憲途徑，普發現金也違憲與預算法相關規定，盼能赴立法院說明。

針對是否提出覆議，卓榮泰未鬆口，僅表示政院已多次針對立法院多項不合法合憲的法案與預算有過救濟，未來將勇敢承擔憲法賦予行政院的憲政責任，「會照過去方式思考」。

在野認為特別條例是法律案並非預算案，沒有違憲問題。卓揆說，憲法第七十條與預算法九十一條規定涵蓋法律案與預算案，立法院對行政院提出的法律案做增減，當然是針對法律案進行修正，難道修正意見會突然跑出來？在野黨不要當法盲一樣規避法律條文。

國民黨主席朱立倫說，蔡英文政府發錢就是「經濟果實全民共享」，在野黨為緩解關稅壓力推出普發現金卓揆就裝窮，難道是指賴清德執政後國庫被掏空、支出被浪費？現在已淪為大罷免大唬爛，唯有大罷免投下不同意，才能真正達到還錢於民。

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