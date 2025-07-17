批卓榮泰拒普發一萬 國民黨：民進黨裝窮為大罷免餓人民

針對普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今上午表示，「內心非常交戰」，願意到立法院做說明，保留一絲絲起死回生的機會。國民黨今晚透過臉書發文譴責，民進黨裝窮為大罷免餓人民，卓榮泰捧1.87兆超徵還要沒收人民一萬元。

國民黨表示，面對全球經濟局勢劇變、關稅壓力衝擊，民進黨政府非但遲遲無能應對，更站在民眾的對立面，召開記者會，宣布無法執行全民普發1萬元政策，要沒收日前通過特別條例中的「還錢於民」普發一萬政策。但事實是，普發現金是針對國際經濟動盪所做的中長期對策，而這筆錢更是近年稅收超徵、人民早該拿回來的血汗錢。

國民黨質疑，超徵不願還錢於民，難道要給綠友友？卓榮泰一邊在記者會上喊政府沒錢，一邊又承認從110年至113年政府超徵高達1.87兆元，既然是多收的，為何不能還給人民？補貼綠電財團幾千億，是政績；發現金給人民，就是買票？難道是要為大罷免煽動仇恨添柴火？

國民黨指出，特別條例分三年，行政院花1.4兆也還夠普發現金。日前通過特別條例的上限5450億元的特別預算是要分三年執行，因此就算超徵1.8億只剩下卓榮泰說的4436億，也絕對夠把2300億稅收還錢於民，甚至還會有剩。

國民黨也質疑，新加坡、南韓做得到，卓榮泰覺得賴政府太爛？賴政府先是以舉債問題搪塞，又哭窮說無法執行普發現金，卻始終無法回覆為何韓國、新加坡早就普發現金積極應對關稅衝擊，賴政府卻態度堅決、堅持否決此項政策。難道卓榮泰是覺得賴政府做不到？

國民黨呼籲，7月26日投下「不同意罷免」就是打臉傲慢的賴政府，用不同意票告訴賴政府，這一萬本就是屬於人民的，不是賴政府的恩賜，更不是民進黨說了算。

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