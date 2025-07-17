快訊

法說會報喜！台積電期夜盤衝歷史新高 盤中一度來到1165元

「車模林志玲」施打牛奶針身亡 名醫吳紹琥200萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰稱普發一萬得舉債「內心交戰」徐巧芯：敢去釋憲嗎？

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨北市立委徐巧芯今下午到四四南村舉辦車隊掃街。記者邱書昱／攝影
國民黨北市立委徐巧芯今下午到四四南村舉辦車隊掃街。記者邱書昱／攝影

行政院卓榮泰今針對普發一萬元現金的特別條例召開記者會，他表示，若要硬發，勢必得舉債，「內心交戰」。國民黨立委徐巧芯今下午受訪以老農津貼為例嗆「你們敢去釋憲嗎」？批卓榮泰用哄騙方式，增加拒絕普發一萬元的正當性。

徐巧芯表示，民意就是認為美國總統川普的關稅戰的過程，看到南韓、新加坡也採取類似手段應變，今天普發一萬元，一家四口就是四萬元，這才是真正能夠實質補貼到民眾的方式，「所以問一下，是要問南韓的道德過得去嗎？新加坡的道德過得去嗎？」

徐巧芯也說，綠營說普發一萬元的補貼，可以撥補台電一千億元給辛苦的基層員工，「未來根本不會落到他們的口袋啊，不都是給綠油油、雲豹賺去了嗎？」現在看到行政院長偷偷把這些錢都花光了，才跟我們說要舉債，她覺得是莫名其妙。

媒體也詢問，針對普發一萬元的特別條例，行政院沒有要執行。徐巧芯嗆，那就去釋憲，「你們（綠營）敢去釋憲嗎？」更舉例老農津貼是不是寫在法律案裡面，如果認為在法律案裡面沒有資格寫上金額，那所有過去在法律案裡面寫上金額的會通通違憲。

徐巧芯說，那要向廣大農民朋友說，你們的老農津貼可能就會被民進黨釋憲，然後完全沒有了，行政院相當的荒唐，用這種欺騙哄騙民眾的方式，增加自己的正當性，這是非常對不起民眾的事情。

國民黨北市立委徐巧芯在支持者陪同下一起喊出不同意罷免口號。記者邱書昱／攝影
國民黨北市立委徐巧芯在支持者陪同下一起喊出不同意罷免口號。記者邱書昱／攝影

釋憲 行政院 普發一萬 徐巧芯 卓榮泰

延伸閱讀

影／大罷免投票倒數 韓國瑜陪同徐巧芯車掃

卓榮泰拒普發一萬 朱立倫：大罷免淪大唬爛726出來投票

卓榮泰稱普發一萬需舉債千億 白委打臉：現為我國史上最有錢政府

卓榮泰公然拒絕普發一萬元 王鴻薇：對民意宣戰

相關新聞

卓榮泰稱普發一萬得舉債「內心交戰」徐巧芯：敢去釋憲嗎？

行政院長卓榮泰今針對普發一萬元現金的特別條例召開記者會，他表示，若要硬發，勢必得舉債，「內心交戰」。國民黨立委徐巧芯今下...

卓榮泰嗆在野黨普發一萬法盲 民眾黨：為大罷免煽風點火就大方喊出來

立法院先前通過特別條例普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今天嗆聲在野黨立委法盲。台灣民眾黨表示，大罷免投票進入倒數，整個民進...

卓榮泰拒普發一萬盼討論合憲編預算 吳宗憲：見鬼了

針對普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今上午表示，「內心非常交戰」，願意到立法院做說明，保留一絲絲起死回生的機會。他也說，盼...

卓榮泰稱普發一萬需舉債千億 白委打臉：現為我國史上最有錢政府

針對是否普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今天表示，預估需要舉債約1014億元，願意親自到國會進行說明。民眾黨立法院黨團副總...

【重磅快評】卓榮泰拒發1萬 吳思瑤洩漏無心建設的真相

大罷免激戰，普發現金1萬元成攻防焦點，綠批藍白撒幣救罷免，債留子孫，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤列舉2350億元可以蓋4至...

卓榮泰公然拒絕普發一萬元 王鴻薇：對民意宣戰

針對普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今日表示，尊重立法院議程，但「內心非常交戰」。國民黨立委王鴻薇對此指出，卓榮泰公然拒絕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。