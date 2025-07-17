卓榮泰稱普發一萬得舉債「內心交戰」徐巧芯：敢去釋憲嗎？

行政院長卓榮泰今針對普發一萬元現金的特別條例召開記者會，他表示，若要硬發，勢必得舉債，「內心交戰」。國民黨立委徐巧芯今下午受訪以老農津貼為例嗆「你們敢去釋憲嗎」？批卓榮泰用哄騙方式，增加拒絕普發一萬元的正當性。

徐巧芯表示，民意就是認為美國總統川普的關稅戰的過程，看到南韓、新加坡也採取類似手段應變，今天普發一萬元，一家四口就是四萬元，這才是真正能夠實質補貼到民眾的方式，「所以問一下，是要問南韓的道德過得去嗎？新加坡的道德過得去嗎？」

徐巧芯也說，綠營說普發一萬元的補貼，可以撥補台電一千億元給辛苦的基層員工，「未來根本不會落到他們的口袋啊，不都是給綠油油、雲豹賺去了嗎？」現在看到行政院長偷偷把這些錢都花光了，才跟我們說要舉債，她覺得是莫名其妙。

媒體也詢問，針對普發一萬元的特別條例，行政院沒有要執行。徐巧芯嗆，那就去釋憲，「你們（綠營）敢去釋憲嗎？」更舉例老農津貼是不是寫在法律案裡面，如果認為在法律案裡面沒有資格寫上金額，那所有過去在法律案裡面寫上金額的會通通違憲。

徐巧芯說，那要向廣大農民朋友說，你們的老農津貼可能就會被民進黨釋憲，然後完全沒有了，行政院相當的荒唐，用這種欺騙哄騙民眾的方式，增加自己的正當性，這是非常對不起民眾的事情。

國民黨北市立委徐巧芯在支持者陪同下一起喊出不同意罷免口號。記者邱書昱／攝影

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