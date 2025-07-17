聽新聞
0:00 / 0:00
卓榮泰稱普發一萬得舉債「內心交戰」徐巧芯：敢去釋憲嗎？
行政院長卓榮泰今針對普發一萬元現金的特別條例召開記者會，他表示，若要硬發，勢必得舉債，「內心交戰」。國民黨立委徐巧芯今下午受訪以老農津貼為例嗆「你們敢去釋憲嗎」？批卓榮泰用哄騙方式，增加拒絕普發一萬元的正當性。
徐巧芯表示，民意就是認為美國總統川普的關稅戰的過程，看到南韓、新加坡也採取類似手段應變，今天普發一萬元，一家四口就是四萬元，這才是真正能夠實質補貼到民眾的方式，「所以問一下，是要問南韓的道德過得去嗎？新加坡的道德過得去嗎？」
徐巧芯也說，綠營說普發一萬元的補貼，可以撥補台電一千億元給辛苦的基層員工，「未來根本不會落到他們的口袋啊，不都是給綠油油、雲豹賺去了嗎？」現在看到行政院長偷偷把這些錢都花光了，才跟我們說要舉債，她覺得是莫名其妙。
媒體也詢問，針對普發一萬元的特別條例，行政院沒有要執行。徐巧芯嗆，那就去釋憲，「你們（綠營）敢去釋憲嗎？」更舉例老農津貼是不是寫在法律案裡面，如果認為在法律案裡面沒有資格寫上金額，那所有過去在法律案裡面寫上金額的會通通違憲。
徐巧芯說，那要向廣大農民朋友說，你們的老農津貼可能就會被民進黨釋憲，然後完全沒有了，行政院相當的荒唐，用這種欺騙哄騙民眾的方式，增加自己的正當性，這是非常對不起民眾的事情。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言