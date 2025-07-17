卓榮泰嗆在野黨普發一萬法盲 民眾黨：為大罷免煽風點火就大方喊出來

立法院先前通過特別條例普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今天嗆聲在野黨立委法盲。台灣民眾黨表示，大罷免投票進入倒數，整個民進黨傾巢出動，普發現金根本無需舉債，前瞻建設才是債留子孫的經典案例，「大罷免投票在即，要為大罷免煽風點火就大大方方喊出來，別再拿著國家公器、全民福祉遮遮掩掩，演了又演。」

民眾黨稍早在臉書發文指出，卓榮泰今天以歲計賸餘不足、需要再行舉債為由拒絕普發現金1萬元，甚至語帶威脅嗆聲要到立法院「好好討論如何合法合憲審查預算」、拉高分貝指責在野黨是法盲，還說希望各界發出正義的聲音讓公民決定，「請問是否為更大的民主的換句話說？民意代表的表決結果，難道不算是公民決定？」

民眾黨說明，所謂正義的聲音，就該編列在一般預算項目，而非整天像個小偷塞在特別預算，立法院否決撥補台電1000億元，也不要在特別預算借屍還魂。截至去年底為止，中央政府累計賸餘為8385億元，扣除114年度特別預算預計移用3948.8億元，歲計賸餘帳上還有4436.2億元，「超徵稅額拿來普發現金，根本無需舉債還有剩。」

民眾黨也說，根據中華民國憲法第6條規定，「立法院有議決法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及國家其他重要事項之權」，明確規範立法院對國家重要議案的決策權，而在特別調理另外加上個別性條文，本來就是立法院固有立法權，「卓榮泰不是也當過立委？怎會法盲到連憲法都不懂，卻還能當行政院長？ 」

民眾黨表示，前瞻基礎建設條例才是天價舉債、債留子孫的經典案例，民進黨當年憑藉國會多數、完全執政輾壓在野黨，如今前瞻建設已經和貪腐、弊案畫上等號，耗資近12億元改建的新竹棒球場，不就是舉債而來的爛尾錢坑，審計部多次示警中央政府債台高築、多項特別預算以舉債支應，民進黨惡跡斑斑還要談財政紀律？

民眾黨批評，大罷免第三階段投票在即，「要為大罷免煽風點火就大大方方喊出來，別再拿著國家公器、全民福祉遮遮掩掩，演了又演。」

商品推薦