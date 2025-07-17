快訊

法說會報喜！台積電期夜盤衝歷史新高 盤中一度來到1165元

「車模林志玲」施打牛奶針身亡 名醫吳紹琥200萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰嗆在野黨普發一萬法盲 民眾黨：為大罷免煽風點火就大方喊出來

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰。記者胡經周／攝影

立法院先前通過特別條例普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今天嗆聲在野黨立委法盲。台灣民眾黨表示，大罷免投票進入倒數，整個民進黨傾巢出動，普發現金根本無需舉債，前瞻建設才是債留子孫的經典案例，「大罷免投票在即，要為大罷免煽風點火就大大方方喊出來，別再拿著國家公器、全民福祉遮遮掩掩，演了又演。」

民眾黨稍早在臉書發文指出，卓榮泰今天以歲計賸餘不足、需要再行舉債為由拒絕普發現金1萬元，甚至語帶威脅嗆聲要到立法院「好好討論如何合法合憲審查預算」、拉高分貝指責在野黨是法盲，還說希望各界發出正義的聲音讓公民決定，「請問是否為更大的民主的換句話說？民意代表的表決結果，難道不算是公民決定？」

民眾黨說明，所謂正義的聲音，就該編列在一般預算項目，而非整天像個小偷塞在特別預算，立法院否決撥補台電1000億元，也不要在特別預算借屍還魂。截至去年底為止，中央政府累計賸餘為8385億元，扣除114年度特別預算預計移用3948.8億元，歲計賸餘帳上還有4436.2億元，「超徵稅額拿來普發現金，根本無需舉債還有剩。」

民眾黨也說，根據中華民國憲法第6條規定，「立法院有議決法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及國家其他重要事項之權」，明確規範立法院對國家重要議案的決策權，而在特別調理另外加上個別性條文，本來就是立法院固有立法權，「卓榮泰不是也當過立委？怎會法盲到連憲法都不懂，卻還能當行政院長？ 」

民眾黨表示，前瞻基礎建設條例才是天價舉債、債留子孫的經典案例，民進黨當年憑藉國會多數、完全執政輾壓在野黨，如今前瞻建設已經和貪腐、弊案畫上等號，耗資近12億元改建的新竹棒球場，不就是舉債而來的爛尾錢坑，審計部多次示警中央政府債台高築、多項特別預算以舉債支應，民進黨惡跡斑斑還要談財政紀律？

民眾黨批評，大罷免第三階段投票在即，「要為大罷免煽風點火就大大方方喊出來，別再拿著國家公器、全民福祉遮遮掩掩，演了又演。」

罷免 立法院 民進黨 民眾黨 普發一萬 卓榮泰

延伸閱讀

卓榮泰拒發現金拋盼與立委討論合憲編預算 吳宗憲：見鬼了

卓榮泰拒普發一萬 朱立倫：大罷免淪大唬爛726出來投票

卓榮泰稱普發一萬需舉債千億 白委打臉：現為我國史上最有錢政府

批卓揆拒普發現金 王鴻薇籲用更大民主表達不同意

相關新聞

卓榮泰稱普發一萬得舉債「內心交戰」徐巧芯：敢去釋憲嗎？

行政院長卓榮泰今針對普發一萬元現金的特別條例召開記者會，他表示，若要硬發，勢必得舉債，「內心交戰」。國民黨立委徐巧芯今下...

卓榮泰嗆在野黨普發一萬法盲 民眾黨：為大罷免煽風點火就大方喊出來

立法院先前通過特別條例普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今天嗆聲在野黨立委法盲。台灣民眾黨表示，大罷免投票進入倒數，整個民進...

卓榮泰拒普發一萬盼討論合憲編預算 吳宗憲：見鬼了

針對普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今上午表示，「內心非常交戰」，願意到立法院做說明，保留一絲絲起死回生的機會。他也說，盼...

卓榮泰稱普發一萬需舉債千億 白委打臉：現為我國史上最有錢政府

針對是否普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今天表示，預估需要舉債約1014億元，願意親自到國會進行說明。民眾黨立法院黨團副總...

【重磅快評】卓榮泰拒發1萬 吳思瑤洩漏無心建設的真相

大罷免激戰，普發現金1萬元成攻防焦點，綠批藍白撒幣救罷免，債留子孫，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤列舉2350億元可以蓋4至...

卓榮泰公然拒絕普發一萬元 王鴻薇：對民意宣戰

針對普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今日表示，尊重立法院議程，但「內心非常交戰」。國民黨立委王鴻薇對此指出，卓榮泰公然拒絕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。