卓榮泰拒普發一萬盼討論合憲編預算 吳宗憲：見鬼了

針對普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今上午表示，「內心非常交戰」，願意到立法院做說明，保留一絲絲起死回生的機會。他也說，盼與立委共同討論「什麼叫做合法合憲」的審查預算。國民黨立委吳宗憲引用俚語，「死蛇諍到變活鱔魚」，卓榮泰拿假道德來說瞎話。

吳宗憲表示，卓榮泰說：「我要跟立法委員討論，什麼叫做合法合憲的審查預算。」七月半還沒到就見鬼了，到今天為止是哪國立法院在討論預算？預算書在哪？還動用國家機器來帶風向，這才是最沒道德的事。

吳宗憲表示，「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，是由行政院提案送至立法院，國會其他黨團及立委也提出不同「版本」，經由院會一讀，交付相關委員會審查，審查會後因無共識而進入朝野協商，協商再經由一個月的冷凍期仍無共識，最後在院會進行二讀及三讀會的表決而完成合法、合憲的立法程序。

吳宗憲提到，立法院現在並不是民進黨獨大，在上一屆民進黨多數時，要過什麼就是什麼，立法院淪為立法局，8年8800億元的前瞻預算，舉債了7701億元，投入了多少水環境建設經費，結果南部依舊淹水，受苦的還是民眾，當初隨便一舉債就快兆元，如今把錢還民卻一毛不拔。

吳宗憲指出，憲法第70條是針對「預算案」，立法院不得為增加支出的決議。但特別條例就是「法律案」，卓榮泰居然一句話說違憲，就可以不發了，他是兼任大法官嗎？憑什麼一句違憲就可以不遵守法律?只要憑行政院長一句話，就可以不用遵守民意代表通過的法律，還有依法行政可言嗎？國家好不容易建立起來的權力分立的制度，長久的慣行，真的快被民進黨破壞殆盡了。

吳宗憲提到，卓榮泰說：「依照憲法第70條、預算法第91條規定，當立法院要用法律案與預算案增加行政院支出時，必須先行徵詢行政院的意見，但立法院並沒有這樣做，因此已經違憲、違法。」這真的是睜著眼睛說瞎話，就在今年7月3日，依據黨團協商紀錄，國民黨就已經就普發現金一事提出討論，當時與會的經濟部長郭智輝也表示，希望立法院能支持行政院的版本（不普發現金）。這一來一往的討論，就已經是完備徵詢程序了，預算法第91條的「徵詢」不等於「同意」，如果是要行政院同意才能通過法律，那立法院乾脆改隸行政院算了。

吳宗憲強調，我國是法治國家，法治，就是由國會通過的法律來管理這個國家，我國不是人治社會。如果民意是站在民進黨這邊，國會多數自然就是民進黨，由國會多數來形塑法律，本來就是民主國家的基本原則，但民進黨現在居然可以直接忽視法律，踐踏民主法治的本質，這種獨裁者式的傲慢，是要帶領國家走到什麼地方？

吳宗憲也說，釋字第264、391號解釋說立法院不能為增加支出的決議，但這兩號解釋內容是針對預算案的討論，而本次特別條例完全就是法律案，普發現金並非在預算案裡加錢，而是立法院通過特別條例授權政府發錢。這豈是行政院長一句話不發，就可以不發？到底是誰在違憲？「再老話一句，普發一萬元，沒違憲，沒違法，有前例，有學者認證」。

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