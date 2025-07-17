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卓榮泰稱普發一萬需舉債千億 白委打臉：現為我國史上最有錢政府

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰。記者胡經周／攝影

針對是否普發現金1萬元，行政院卓榮泰今天表示，預估需要舉債約1014億元，願意親自到國會進行說明。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷打臉，今年度總預算創下歷史新高，現在是中華民國最有錢的政府，民進黨不如先把弊案查清楚，追討完不法所得就不用再舉債。

卓榮泰上午舉行記者會，說明歲計賸餘使用情形，談及立法院通過特別條例普發現金1萬元，預估政府需要舉債約1014億元，自己也願意到立法院進行說明，「是不是該舉債來普發現金，我們現在陷入這樣一個思考。」

張啓楷稍早透過影片表示，今年度中央政府總預算創下歷年新高，再加上去年稅收超徵超過5200億元，現在是中華民國有史以來最有錢的政府，民進黨應該先把弊案查清楚，包括超思雞蛋案、力暘光電案及聯合再生案等，追討回不法所得後就不用再舉債。

張啓楷說，稅收超徵本來就應該還給人民，因為每一分錢都屬於民脂民膏，如今因應美國高關稅、通貨膨脹等壓力，包括新加坡、南韓等國都在發放現金，行政院前院長蘇貞昌也曾經普發6000元，另外在2008年全球金融風暴期間，時任民進黨主席蔡英文、民進黨立委賴清德也秉持相同主張，現在的民進黨政府根本就是自打嘴巴。

張啓楷也說，麻煩卓榮泰不要再造謠，南部有很多房子屋頂被吹翻，至今還沒得到政府好好整治，行政院長應該趕快下鄉救災，而不是持續製造社會對立，如果不會救災就趕快下台。

行政院 民進黨 普發一萬 張啓楷 卓榮泰

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