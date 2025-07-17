【重磅快評】卓榮泰拒發1萬 吳思瑤洩漏無心建設的真相

大罷免激戰，普發現金1萬元成攻防焦點，綠批藍白撒幣救罷免，債留子孫，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤列舉2350億元可以蓋4至6萬戶社宅、基隆捷運2條、捷運汐東線4條、台北捷運環狀線1條、高鐵南延屏東1條等；吳不列舉還好，這一列舉反而暴露民進黨執政根本無心建設，照綠營說法，過去蔡政府發行振興券及普發6千元，至少花掉3026億元，又可以蓋多少社宅？多少條捷運？

大罷第一波訂26日投票，依法從已不可散布民調，中選會主委李進勇一度表示宣稱「告急」違反規定，後則改口「我沒有說不能」，受到極大質疑，不過也多少反映民進黨內心的焦急。而被罷團鎖定的藍白政治人物則逐漸統一口徑，把防線設在「普發現金1萬元及5天國定假日被沒收」，民進黨則強攻普發現金會債留子孫。

普發現金1萬元會不會債留子孫？其實有討論空間，而且可以越辯越明。只是，民進黨操作粗暴，不談效益，只談債留子孫，閣揆卓榮泰說寧願舉債救災也不想普發現金，今天還上親火線說明政府歲計賸餘，就只是換個說法喊窮，不僅沒有災民同理心，更無帶動消費、刺激經濟的思維，這樣的格局很難獲得全民的認同。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則是幫了倒忙，為反制藍營強攻普發現金，她費心列一長串2350億元可用於的政策或建設，包括治水預算6.7年、租金補助8年、T-PASS政策26年、可蓋4至6萬戶社宅、基隆捷運2條、捷運汐東線4條、台北捷運環狀線1條、高鐵南延屏東1條等，指藍白撒幣只是要救大罷免，借子孫的錢、向下一代預支來政策買票。

可惜的是，民進黨執政9年多，人民早已看穿民進黨的話術，吳思瑤不舉例還好，一舉例反而凸顯「民進黨治國無半撇」的毛病。以罷免重災區的基隆市為例，吳思瑤說如果不普發1萬元，2350億元經費可以用來蓋2條基隆捷運，這話聽來不會讓基隆市民生氣嗎？

要談基隆捷運，就要從前總統蔡英文的年代談起，蔡第一次當選總統，2017年初視察基隆時即宣佈基隆輕軌國際郵輪母港線計畫，但卻一直拖到2023年才環評過關，2024年初才核定基隆捷運建設計畫綜合規畫。蔡英文都發了兩次消費券及一次發現金，花掉國庫3026億元，若要認真推動基捷，還要拖到任期最後一年才核定嗎？現在還說預定2033年才完工，讓基隆人等那麼久，吳思瑤怎麼好意思拿基捷來舉例？

再說民進黨最愛談的社宅，吳思瑤說2350億元可以蓋4萬至6萬戶社宅，馬上被民團打臉，因為數字明顯算錯了。根據內政部「百萬戶租屋家庭支持計畫」，直接興辦社宅八年目標為13萬戶，所需經費為2046億，2350億蓋13萬戶綽綽有餘。吳思瑤不是數學有問題，就是內政部計畫根本亂寫。

但更大的問題是行政院，因為百萬戶租屋家庭支持計畫早已提出，但行政院遲未核定。也就是說卓內閣今年根本就不想再蓋新社宅，目前國人看到社宅都是在蔡英文任內招標興建。吳思瑤沒有幫到大罷免，反而糗了卓榮泰一頓，什麼居住正義，在卓內閣眼中根本不值一文。

再談捷運汐東線及台北捷運環狀線，環狀線第一階段，新北市要分攤40%經費，台北市政府分攤15%經費，汐東線總經費376.93億元，新北市也得籌措220.5億元，比例高達58.5%，若非新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安「侯侯作代誌 」認真籌錢，動工根本遙遙無期。

T-PASS政策也是如出一轍，如果不是基北北桃地方首長努力找錢支撐10%~50%的經費分攤，這項政策如何開辦？租金補貼，地方也躲不掉經費分攤，吳思瑤拿這些來舉例，是在加誰的分？更別提天文數字般的治水預算，民進黨總是獨厚綠營縣市，但大雨一來還不照樣淹水？

至於高鐵南延屏東，這可是南部的重大交通建設，蔡英文時期就不斷炒作，目前進度是高雄案壓倒左營案，吳思瑤點名高鐵南延屏東，只是喚醒高雄、屏東鄉親不必寄望太高，因為民進黨總是政策反覆、決策草率，遇到選舉就再炒一次。下次吳思瑤要助攻大罷免， 民進黨可要千萬要小心，別讓她壞了民進黨的好事。

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