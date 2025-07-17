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卓榮泰公然拒絕浦發一萬元 王鴻薇：對民意宣戰

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰說明，民國110年至113年的課稅收入方面，實徵數多於預算數約1兆8707億元，但扣除給地方政府、移撥特種基金、還債、先前戰機與疫情的特別預算等，目前可用餘額剩下4436億元，但立法院通過的特別預算版本納入普發現金，金額達到5450億元，預估需舉債約1014億元，才能普發現金一萬元。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰說明，民國110年至113年的課稅收入方面，實徵數多於預算數約1兆8707億元，但扣除給地方政府、移撥特種基金、還債、先前戰機與疫情的特別預算等，目前可用餘額剩下4436億元，但立法院通過的特別預算版本納入普發現金，金額達到5450億元，預估需舉債約1014億元，才能普發現金一萬元。記者胡經周／攝影

針對普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今日表示，尊重立法院議程，但「內心非常交戰」。國民黨立委王鴻薇對此指出，卓榮泰公然拒絕普發一萬，用更大的民主告訴他：「我們不同意。」

王鴻薇表示，就在早上，基於超收稅收，以及面臨美國關稅紓困，由在野提案三讀通過全民普發現金1萬元政策，卓榮泰親自召開記者會，宣布無法普發1萬，換言之，執政黨決定告訴國人，我國政府「超收不還錢」，強硬蠻幹的方式，公然跟全國多數民意宣戰。

王鴻薇指出，卓榮泰的做法有兩大重點，首先根據中華民國憲法增修條文，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。換言之行政院不接受立法院政策，應該經賴清德核可提出覆議，覆議不通過就應該請辭下台，卓榮泰不願意面臨民意檢視，用記者會的方式單方面否決多數民意結果，毫無民主法治素養可言。

王鴻薇提到，其次卓榮泰此次出面，面對全民對普發一萬元的高度民意支持，頻頻出來扮黑臉甚至脫序說出「一萬只能買遙控飛機買冰箱」的荒謬言論，轉移國人對於不發錢的質疑，而卓榮泰這次違反憲政體制，直接記者會否決，而非提出覆議，就是為了保護賴清德，畢竟覆議是要經賴清德總統核可，火就會燒到賴清德身上。但全國人民都知道，在賴清德團結第四講，就公開說明不支持普發一萬，這把火將不可收拾的繼續往上燒。

王鴻薇強調，她要代表全國多數民意，鄭重警告卓榮泰，如果要反對全民普發1萬元，如果要與社會多數民意作對，請提出覆議，到時候讓全國人民看看，這個政府要用什麼理由超收稅不還，要繼續頭鐵不願意發錢給人民，就準備迎接民意的反噬與反撲。

王鴻薇總結，「懇請大家，7月26日讓我們用『更大的民主』投下『不同意』，讓賴清德知道國家不是民進黨的，更展現人民的意志。」

國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

賴清德 王鴻薇 普發一萬 卓榮泰

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