卓榮泰憂舉債發錢道德過不去 柯志恩：比蘇貞昌更有道德？

普發現金議題熱議，行政院長卓榮泰稱「正考慮道德上過不過得去」，國民黨立委柯志恩批評，這不只蔡政府有前例，更是多國趨勢，難道卓比前總統蔡英文與行政院前院長蘇貞昌更道德？且卓的說明忽略今年賸餘及戰機採購延宕的金額，卓「內心交戰」的應是政治利益，哪是舉債與否？

為說明歲計剩餘情況，卓榮泰稍早開記者會，並於會中談及普發現金，表示「內心非常交戰」、「在道德與國家財政上應不應該這麼做」，並批評在野黨「法盲」。

柯志恩表示，真正法盲、心也盲的，恐怕正是卓榮泰自己，因為過去蔡政府早有前例，新加坡、南韓、港澳也都實施普發，難道卓榮泰比蔡英文與蘇貞昌更有道德潔癖？也比新加坡總理黃循財、韓國總統李在明更有財政紀律？

柯志恩指出，卓榮泰推估110年至113年超徵稅收、餘額及恐須舉債數字，表面上正確，但當中卻忽略幾項重要事實。一、114年度預算預估有984億元剩餘；二、戰機採購共計66架，目前僅交付1架，執行不如預期，150億預算今年不一定全數執行；三、今年稅收仍有超徵可能。換言之，若加計984億賸餘與戰機採購延宕所節省的支出，或許不必舉債。

柯志恩批評，卓榮泰最近針對發現金發言甚多，但都搞混憲法和預算法第91條的規定，卓應請教蘇貞昌普發6000元的決策思考，蘇做得到，為什麼擁有史上最多總預算的卓做不到？說白一點，110至113年課稅超收1.8兆元，拿其中2350億給全民，不論是應急、刺激消費或活絡經濟，皆有正當性與政策效益，如此作法何錯之有？又有何不道德之處？

柯志恩比喻，卓榮泰的說法似乎是「有人欠我錢，現在他手上有錢，我要他還，他說手上的錢已經規畫好要怎麼用了，如果還了我，他還要再借錢，罵我不道德，希望我能聽他的。」

柯志恩表示，說到底，普發現金並非財政做不到，而是執政黨不為也；卓榮泰真正的「內心交戰」是政治利益，哪是舉債與否？否則行政院為何要提出4100億元特別預算？試問，如果4100億元舉債有理，2350億元舉債就沒道德？這是什麼邏輯？希望卓榮泰放下成見與算計，想想那筆1萬元對多數庶民而言，是多麼實際、珍貴的一筆收入。

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