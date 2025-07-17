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普發1萬得舉債？卓榮泰坦言「內心交戰」政府預算細節曝光…網全炸鍋

卓揆喊普發現金要舉債 賴士葆批：玩數字遊戲呼嚨百姓

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片

行政院長卓榮泰今開記者會，批普發現金道理上過不過得去？也請在野黨不要當法盲。國民黨立委賴士葆直呼，根本「玩陰的」，去年超徵5000億是要7月底才入帳，卓玩數字遊戲、欺騙百姓，就是要讓大家領了有罪惡感；國民黨立委陳玉珍也說，若這次說沒錢可以編，那以後也別以特別預算編軍購

立法院日前三讀通過特別條例，匡列5450億元，明定普發現金1萬元，但未納入撥補台電1000億元。卓榮泰分析，如此須舉債1014億元，「道德上過不過得去？」；他還批評，在野黨如此作法違法違憲，「不要規避、當作法盲一樣的規避法律條文。」

賴士葆批評，卓榮泰說花了近9000億還債，但實際的數字就是每年只有還5%多一點，宣稱數據跟實際還債數字差太遠；他還說，卓榮泰根本「玩陰的」，因為去年超徵的5000多億是7月底才決算，才會入到帳上，現在時間還沒到，當然只剩300多億，這叫玩數字遊戲，呼嚨百姓，存心欺騙，要讓大家領了有罪惡感。他呼籲「請大家放心領，錢就在那邊。」

陳玉珍也說，本來是希望國土韌性可以另外編預算，但行政院也不要，現在要包進來，那國民黨也通過了；如果照卓榮泰這樣說，現在沒有錢編不出來，那以後軍購特別預算、國土安全等也沒有錢可以另外編，就不要再用特別預算編軍購了。

國民黨立委陳玉珍。圖／本報資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／本報資料照片

軍購 賴士葆 普發一萬 國民黨 卓榮泰

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