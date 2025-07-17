卓揆願赴立院說明 黃國昌：搞不清楚權力分立還想染指議程

針對是否普發現金1萬元，行政院長卓榮泰今天表示，預估需要舉債約1014億元，願意親自到國會進行說明。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，卓榮泰連權力分立都搞不清楚，現在還想要染指立法院的議程，真正該做的是協助災民，別躲在冷氣房裡講幹話。

卓榮泰上午舉行記者會，說明歲計賸餘使用情形，談及立法院通過特別條例普發現金1萬元，預估政府需要舉債約1014億元，自己也願意到立法院進行說明，「是不是該舉債來普發現金，我們現在陷入這樣一個思考。」

黃國昌稍早受訪時回應，對於人民如何使用普發現金，卓榮泰與其整天指手劃腳，或是連權力分立都搞不清楚，現在還想要染指立法院的議程，真正該做的是加速颱風豪雨後的災後重建、協助災民家園清理，而不是整天躲在冷氣房裡講幹話。

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