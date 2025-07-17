卓批普發現金違憲 願到立法院報告

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「立法院增加特別條例預算普發現金是違憲，希望能到立法院說明立場！」行政院長卓榮泰17日緊急召開記者會，列舉近年來稅計賸餘用途，並表示若要普發現金將舉債1014億。他希望立法院能給他機會，說明國家實際財政狀況，還有如何合法合憲審查預算；針對國民黨團揚言拒審預算，並表示法律案並非《憲法》70條範圍，卓榮泰則重話批評藍委「法盲」。

要多舉債1014億

卓榮泰與行政院長龔明鑫、副主計長陳慧娟一同召開記者會指出，歷年來預算多出1.8兆，但扣掉地方政府2804億、移撥特種基金1957億、債務還本8932億、109到11年特別預算150億、112到114年疫後特別預算，並加上非稅課收入、歲出差異數，才有4436億的賸餘，若加上普發現金5450億，未來恐新增舉債1014億。

「希望外界不要再用『超徵』形容稅計賸餘！」卓榮泰強調，這也是國人努力發展下獲得的成果，預算徵收是有法律依據，賸餘不應該被認為是超徵。他希望能到立法院說明國家財政實際狀況，還有與立委討論什麼是合法、合憲審查預算的方式。他歎說，很多人都跳出來說普發現金不合適，他內心也很掙扎，但希望這些預算可以被用在更好的地方。

公民決定預算怎用？

媒體提問說，政府對於普發現金的態度如何？而到立法院報告是採用覆議，還是其他形式的專案報告？卓榮泰表示，這些錢可以給國防部購置防衛國土的載具、農業部興建糧倉、內政部改善公共設施，若普發到每個人身上，這些政策就不會存在，要怎麼做可能還要看公民如何抉擇，此話似乎暗示大罷免的投票意向。

由於撥補台電的1千億預算遭到刪除，媒體詢問未來要如何協助台電，卓榮泰表示，政府以各種方式協助台電，但許多預算都因在野黨以能源政策為由刪除，但最近這幾天台電同仁相當辛苦，政府未來會努力強化國營企業體質，但現階段台電要儘速強化安全設備，預算乃刻不容緩。

批評藍委法盲

針對國民黨團批評，特別條例是法律案，並不在《憲法》第70條與《預算法》第91條範圍內，若行政院不依法編列預算才是違憲，並揚言若不編預算就要拒審。卓榮泰回應說，法律案的提案、涉及預算調整的法律案也有在相關規範裡面，希望國民黨立委們不要像法盲一樣，刻意規避這些問題，否則財政紀律將蕩然無存。

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