舉債發錢道德過得去？卓揆願赴立院說明合法合憲預算編列

立法院會日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，明定普發現金1萬元法源。行政院長卓榮泰17日指出，發現金將舉債1014億元，讓他陷入長考；他更稱，在野黨控制的立法院，預算審查未履行合法合憲途徑，呼籲立法院排定專報讓他親自說明國家財政，討論「何謂合法合憲的預算編列」。

針對外界屢強調政府「稅收超徵」，卓榮泰呼籲，拜託大家別用「超徵」形容，任何實徵數都有法律依據，不該被認為是「超徵」，絕對沒有超過，只是因為國人努力，實際徵收數超過預算數，所以剩餘會增加。

卓榮泰上午親自主持行政院記者會，說明歲計賸餘使用情形。他說，2021年至2024年，課稅收入實徵數超出預算數達1兆8707億元，其中2804億元撥給地方政府，1957億元依法撥入金融監督管理基金、健康福利捐撥入給基金、依房地合一稅撥入基金等三項特種基金。

卓榮泰續指，中央政府可支應的1兆3946億元中，應優先用於還債及減少當年舉債，4年間共增加債務還本1838億元、減少融資調度7094億元，扣除新式戰機特別預算150億元、疫後特別預算3799億元等新增支出，再加計非稅課收入、歲出差異數約3300億元後，累計目前尚可運用餘額約4436億元。

針對立法院刪除撥補台電千億元、增加普發現金，特別預算規模達5450億元。卓榮泰指出，屆時將舉債1014億元，用於發放現金給國人，「我正在考慮，這在道德上過不過得去，國家財政應不應該這麼做，是不是該舉債來普發現金？這是我們現在的思考」。

卓榮泰以去年7月禁伐補償條例為例，質疑這一整年來，立法未履行預算應依照「憲法」70條、「預算法」91條規定，增加政府支出時應徵詢行政院意見並找出財源，並訂定相關修法，但在野黨控制的立法院從未履行合法合憲途徑。

由於立法院擬延會至8月31日，他公開呼籲立法院排定議程，讓行政院前去說明國家財政實際狀況，盼與立委共同討論「什麼叫做合法合憲」的審查預算；國家要正常運作，相關預算與整體政務運作直接相關，但預算形成由行政院編列、立法院審議，若立院不能用合法合憲的精神審查預算，國家財政紀律將蕩然無存。

他說，政府有義務跟國人說明清楚，國會則有義務了解全盤，替政府做政策說明，而非誤導，立法院更有義務在合法合憲情況下審查預算。

卓榮泰說，「我們捫心自問，在現階段集中國力救災、強化經濟及國土安全韌性，照顧弱勢同胞前提下，政府舉債普發現金真的是個好方法嗎」？

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