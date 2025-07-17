舉債普發現金 卓榮泰曝內心「非常交戰」

立法院日前三讀通過特別條例及普發現金一萬元，行政院長卓榮泰17日再度重申，「舉債普發1萬，在我內心非常交戰」，希望能到立院報告，保留一絲絲起死回生的機會。至於是否將提救濟手段，他說，會勇敢承擔《憲法》賦予的憲政責任。

卓榮泰說明，在過去四年期間課稅收入實徵數超出預算數達1兆8,707億元，當中2,804億元直接撥給地方政府，1,957億元依法撥補特種基金，包括：金融監督管理基金、健康福利捐撥入給基金、依房地合一稅撥入基金等。

而根據統計，2021到2024年，全國稅課收入實徵超過預算數約1兆8,707億，扣掉減少或降低增加債務8,938億、2020年到2022年戰機特別預算150億、2023到2025年疫後特別預算3,799億、移撥特種基金1,957億、超徵屬地方政府部分2,804億，以及增加非課稅收入與歲出差異數3,300億後，剩下可運用預算餘額約4,436億。

卓榮泰指出，本來編列的4,100億的特別條例，就只剩下336億。立法院通過的「因應國際情勢與強化國土安全韌性的特別條例」，刪減1,000億台電補助又加上的2,350億普發現金，總經費需5,450億，等於有1,014億需要舉債。「我正在考慮，這在我們道德上過不過得去，國家財政上應不應該這麼做，是不是該舉債來普發現金？這是我們現在的思考」。

卓榮泰呼籲立法院排定議程，讓行政院能夠去說明國家財政的實際狀況，盼與立委共同討論，什麼叫做「合法合憲」的審查預算。他說，國家要正常運作，預算是跟整體政務運作最直接相關的，但預算的形成由行政院編列、立法院審議，若立法院不能用合法合憲的精神審查預算，國家財政紀律將蕩然無存。

商品推薦