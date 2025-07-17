普發現金1萬元「內心交戰」 卓揆：願到立院說明
立法院上周三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，增加全民普發現金1萬元。行政院長卓榮泰今天親上火線開記者會指出，尊重立法院議程，但對於要普發現金一萬元，「內心非常交戰」，願意到立法院做說明，保留一絲絲起死回生的機會。
卓榮泰表示，他尊重立法院議程與立法院的決定，但他希望針對重大國家財政，以及如何合法合憲審查預算做說明，希望能夠取得合憲的共識。至於要舉債普發現金一萬元，「我內心真的非常交戰」，最近也看很多國人同胞發出不宜普發現金的聲音。
卓榮泰表示，普發現金共2350億集中在國家的手上，可以購置很多國土安全韌性裝備、無人機載具，還可以替國防部修整很多裝備設施、替農業部建很多糧倉、替內政部改善很多公共設施與避難訴訟，可以集中國力來做這些，若把它分散這些都不存在，應該要看國家的優先順序、目前的國家處境來決定怎麼做。
卓榮泰說，一方面希望到立法院說明，再保留一絲絲能夠起死回生的機會，另外就是希望社會各界繼續發出各種正義的聲音，讓公民來做決定。
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