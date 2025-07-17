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在野通過普發現金 卓揆：勿法盲、規避法律條文

聯合報／ 記者唐筱恬黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰說明，立法院通過的特別預算版本納入普發現金，金額達到5450億元，預估需舉債約1014億元，才能普發現金一萬元。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰說明，立法院通過的特別預算版本納入普發現金，金額達到5450億元，預估需舉債約1014億元，才能普發現金一萬元。記者胡經周／攝影

立法院上周通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，增加全民普發現金1萬元。行政院卓榮泰今天親上火線對在野黨開嗆指，「不要規避、當作法盲一樣的規避法律條文」，對於未來是否提出釋憲、覆議等救濟程序？卓榮泰則說「會照過去的方式來做思考」。

立院通過普發現金案後，民進黨團、行政院都質疑違憲，但在野黨主張是在預算案不得增加支出並非法律案。卓榮泰今天表示，憲法70條與預算法91條都有規定，行政院提出一項法律案，立委在裡面做任何增減，如果不是一個對法律案的修正案，難道修正意見會突然跑出來嗎？那當然是針對法律案的事情，對預算當然不用講，「不要規避、當作法盲一樣的規避法律條文」。

卓榮泰強調，立法院增加這麼多行政支出，卻沒有來徵詢行政院的意見，那這個國家的財政紀律何在？憲法明文規定行政院編列預算、立法院審議預算，難道就能夠用審議來強制行政院編列某一條預算嗎？無論這個預算的本質是多麼的合法、多麼的合理，都應該程序要正當。

外界質疑行政院會不會又提出覆議、釋憲等救濟程序？卓榮泰表示，我們過去已經多次針對不合法、不合憲的法案預算，有過救濟行為。憲法賦予行政院的憲政責任，政院將會勇敢地承擔起來，「會照過去的方式來做思考」。

行政院長卓榮泰上午親自主持行政院記者會，說明歲計賸餘使用情形。記者黃婉婷／攝影 黃婉婷
行政院長卓榮泰上午親自主持行政院記者會，說明歲計賸餘使用情形。記者黃婉婷／攝影 黃婉婷

行政院 法律 普發一萬 卓榮泰

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