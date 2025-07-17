普發現金1萬元需舉債？卓榮泰：內心非常交戰

針對立法院日前三讀通過特別條例，匡列新台幣5450億元，並明定每人普發現金1萬元，但條文未納入撥補台電的1000億元。行政院今天舉行記者會，由院長卓榮泰、秘書長龔明鑫、行政院主計總處副主計長陳慧娟等出席，向國人說明113年度歲計賸餘使用情形。

卓榮泰說明，民國110年至113年的課稅收入方面，實徵數多於預算數約1兆8707億元，但扣除給地方政府、移撥特種基金、還債、先前戰機與疫情的特別預算等，目前可用餘額剩下4436億元，但立法院通過的特別預算版本納入普發現金，金額達到5450億元，預估需舉債約1014億元，是不是該舉債來普發現金？他「內心非常交戰」。 行政院長卓榮泰說明，民國110年至113年的課稅收入方面，實徵數多於預算數約1兆8707億元，但扣除給地方政府、移撥特種基金、還債、先前戰機與疫情的特別預算等，目前可用餘額剩下4436億元，但立法院通過的特別預算版本納入普發現金，金額達到5450億元，預估需舉債約1014億元，才能普發現金一萬元。記者胡經周／攝影

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