指普發現金需舉債千億 卓揆：道德上過不過得去？
立法院日前三讀通過特別條例，匡列5450億元，明定普發現金1萬元，但未納入撥補台電1000億元。行政院長卓榮泰指出，當前若立法院刪除撥補台電、增加普發現金，特別預算將達5450億元，須舉債1014億元，「道德上過不過得去，國家財政上應不應該這麼做？」
卓榮泰呼籲立法院排定議程，讓他親自說明國家財政實際狀況，共同討論「什麼叫合法合憲的審查預算」。他表示，預算與整體政務運作直接相關，但預算形成由行政院編列、立法院審議，若立法院不能用合法合憲的精神審查預算，國家財政紀律將蕩然無存。
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