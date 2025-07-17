普發現金將舉債？卓揆11時上火線說明歲計賸餘使用
在國民黨力推下，立法院日前三讀通過因應美國關稅戰所編列的強化韌性特別條例，未來將普發全民現金1萬元。行政院稍早通知，行政院長卓榮泰、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、行政院副主計長陳慧娟，11時將開記者會向國人說明2021年至2024歲計賸餘使用情形。
據悉，內容將說明包括過去4年累積的歲計賸餘、還債情形及疫後特別條例，這場記者會也被解讀是就普發現金議題加強論述。
卓榮泰多次強調，「強化安全韌性特別條例」已經匡列4100億元預算，這幾乎已是近年來積累歲計賸餘的全部，其他新增出來的需求都必須舉借債務才能支應，更毫無道理舉債發現金。
卓榮泰也提到，扣掉原本編列的4100億後，歲計賸餘僅300餘億元，遠遠不足普發現金所須的2300億元，且風災後很多損害需要修繕，即使要舉債，也寧可用來修復民房，而非舉債發給立委、發給國人，這樣不能集中力量解決台灣問題。
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