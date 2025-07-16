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影／普發一萬只能買冰箱？ 許淑華嗆卓榮泰：在跟人民計較

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
南投縣長許淑華（中）今晚到台中，為藍委廖偉翔（左三）反罷免站台。記者趙容萱／攝影
南投縣長許淑華（中）今晚到台中，為藍委廖偉翔（左三）反罷免站台。記者趙容萱／攝影

行政院卓榮泰昨南下高雄勘災時指普發現金1萬元，民眾可能只能買「冰箱」或「遙控飛機」。南投縣長許淑華今晚在台中反罷免站台時嗆卓揆，「賴清德總統才講買菜一萬塊就沒有了，你還想買冰箱呀？」普發1萬元是還稅於民，也在跟人民計較。

行政院長卓榮泰昨南下高雄視察農業部農糧署仁武倉庫，提及日來掀起熱議的普發現金一事，指普發1萬元，民眾可能只能買「冰箱」或「遙控飛機」，對國家發展無助益，他再批在野立委違憲違法，指行政院寧可舉債救災，而不是舉債發錢給國人。

台中市中四選區立委廖偉翔今晚在台中市南屯區豐樂福德廟舉辦「反惡罷廟口開講」，包括台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、「最強菜農」林佳新、立委羅廷瑋與黃健豪與楊瓊瓔等人到場站台相挺。

許淑華對於「卓榮泰指普發1萬元，民眾可能只能買『冰箱』或『遙控飛機』」一事說，賴清德總統才講買菜一萬塊就沒有了，你還想買冰箱呀？立法院該給行政院有少給嗎？沒有，行政院說國防要增加預算，立法院給行政院國防預算是歷史新高，沒有少給，普發1萬元是還稅於民，也在跟人民計較。

許淑華指出，如果這次大罷免若通過、藍委在立院席次減少，所有過去國民黨和民眾黨所支持的法案恐全數被推翻，包括明年要增加的財劃法，以及普發現金一萬元若要增加等，請民眾一起來支持反罷免，讓國民黨立委繼續留在立院為民眾發聲。

南投縣長許淑華（中）今晚到台中，為藍委廖偉翔（左三）反罷免站台。記者趙容萱／攝影
南投縣長許淑華（中）今晚到台中，為藍委廖偉翔（左三）反罷免站台。記者趙容萱／攝影

許淑華 行政院 罷免 普發一萬 卓榮泰 冰箱

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