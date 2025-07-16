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普發一萬絕不是債留子孫 蔣萬安再轟民進黨選輸就翻桌

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨立委牛煦庭積極舉辦演講會，台北市長蔣萬安也在今天第2度為他站台。記者朱冠諭／攝影
國民黨立委牛煦庭積極舉辦演講會，台北市長蔣萬安也在今天第2度為他站台。記者朱冠諭／攝影

備戰726罷免投票，國民黨立委牛煦庭近期積極舉辦演講會，近一周以來，台北市長蔣萬安在今晚第2度為他站台。蔣表示，身為立委為民眾監督政府是天經地義的事，民進黨卻選輸就翻桌，強烈呼籲民眾7月26日一定要投下不同意票，才能留住好人才。

牛煦庭今晚在大竹夜市舉辦反罷免宣講，蔣萬安表示，他在立法院擔任立委期間就注意到牛不只反應快、口才好，而且人品很正，一直希望延攬他加入團隊，雖然當時牛已決定回到桃園家鄉為鄉親打拚，看到牛一路以來表現仍感欣慰。

蔣萬安表示，過去一年多牛煦庭在立法院完全發揮優秀立委該有的問政水準，像是今年4月美國總統川普宣布對世界課徵高關稅後，牛對行政院長卓榮泰的30分鐘質詢堪比教科書等級，直接洞察問題核心，揭開問題背後真正原因。

蔣萬安說，牛在質詢中指出，川普課徵新關稅的真正目的是要讓製造業回到美國，川普背後壓力也來自美國產業空洞化及選舉任期壓力；牛不只點出問題，還為政府提出建議，強調必須穩定就業、捍衛人民食安，並透過匯率政策避免產業問題，3個月過去，現在台幣不斷升值，驗證牛當時提出的提醒、警告及建議都是正確的，展現專業立委發揮超乎想像的水準。

蔣萬安表示，牛煦庭日前努力為所有老百姓每人爭取到普發1萬元，這絕對不是像民進黨所說的舉債、債留子孫；政府去年超收稅金就有5200多億，這是每個人繳給政府的稅金，現在把超收的稅金還給大家，每人1萬元是天經地義、完全公平合理的事情。

蔣萬安也說，民進黨發動罷免絕對不是因為他們嘴巴講的什麼預算被刪，而是因為民進黨現在在立法院是少數，對於像牛煦庭這樣優秀的立委感到不滿，才會選輸就翻桌。

蔣萬安強調，身為立委能夠好好為民眾監督政府是天經地義的事情，拜託大家幫忙拉票催票，讓優秀年輕立委這顆國會耀眼新星繼續留在立法院；7月26日要投下「不同意」票，只有出來投票不同意罷免，才能留住好人才，繼續為民眾看緊荷包、爭取福利、強力監督民進黨政府。

蔣萬安 罷免 牛煦庭 民進黨 普發一萬

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