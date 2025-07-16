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全民普發一萬 盧秀燕「不要因為反對黨提的政府就豎起寒毛」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕認為，政府不用因為「普發1萬元」是反對黨提案，就先豎起寒毛，應該要傾聽人民的聲音。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕認為，政府不用因為「普發1萬元」是反對黨提案，就先豎起寒毛，應該要傾聽人民的聲音。圖／台中市政府提供

立法院日前三讀通強化經濟社會與國土安全韌性特別條例，將普發現金1萬元，行政院長卓榮泰表示，預算經費應用在必要之處，而非普發1萬元。台中市長盧秀燕今天說，政府不需要因為普發1萬元是反對黨提案，就豎起寒毛，應該要聆聽民意，同理心很重要。

盧秀燕今天受邀出席中華民國企業三三交流會，專題演講台中繁榮模式，吸引超過140名會員到場，會中企業代表提問，對立法院三讀通過「普發現金1萬元」有什麼看法？

盧秀燕表示，政府不用因為普發1萬元是反對黨所提，就先豎起寒毛，應該要問民眾「想不想要這1萬元」；也無須設想民眾拿到1萬元要怎麼使用，是要買冰箱還是遙控機，只要跟民眾對話就好，做人民希望的事情，才是聆聽民意。政府做是不難，也不會能力不足，但同理心態度很重要。

盧秀燕也在會中介紹台中的經濟狀況，指出台中擁有區位、人才、產業聚落等優勢，投資熱度全國第一，除了吸引美光和台積電等高科技產業落腳，也帶來漢神、三井、高鐵娛樂購物城等大型商場，全台甚至全球營業額第一的店王就是台中新光三越。

盧秀燕強調，台中經濟雖繁榮，目前面對美國關稅戰、匯率戰與能源危機3大國際經貿困境，其實已經陷入生死存亡的時刻；理想的關稅談判結果要低於10%，匯率升值也不宜超過5%，且兩者不能同時衝擊產業。她認為，政府應積極談判，並提供腹案，安定人民與企業。

經濟發展局指出，三三會集結企業界精英，成立於1999年，目的是在台灣面玲經濟轉型的時刻，促進政府與民間合作，目前已有80家企業、69家贊助會員，會員營收淨額超過7000億美元；現任理事長是台灣玻璃工業公司董事長林伯豐。

經濟發展 盧秀燕 普發一萬

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