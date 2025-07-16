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影／立院通過浦發一萬元 朱立倫再轟賴清德、卓榮泰「每天說幹話」

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
立法院上周通過特別條例，全民普發現金1萬元，引發賴政府強烈反彈。國民黨主席朱立倫今天在中常會發言，批賴清德總統跟行政院長卓榮泰完全沒有站在人民角度，「每天在搞飛機、在說幹話，甚至謊話連篇」。記者林俊良／攝影
立法院上周通過特別條例，全民普發現金1萬元，引發賴政府強烈反彈。國民黨主席朱立倫今天在中常會發言，批賴清德總統跟行政院長卓榮泰完全沒有站在人民角度，「每天在搞飛機、在說幹話，甚至謊話連篇」。記者林俊良／攝影

立法院上周通過特別條例，全民普發現金1萬元，引發賴政府強烈反彈。國民黨主席朱立倫今天在中常會發言，批賴清德總統跟行政院長卓榮泰完全沒有站在人民角度，「每天在搞飛機、在說幹話，甚至謊話連篇」。

朱立倫表示一個家庭的菜錢一個月可能甚至不到1萬元，每人發1萬元，對一家三口、四口的家庭就是3、4個月的買菜錢，而不是如同賴清德所說的1萬元買菜馬上就買完了，更不是卓榮泰提到的買冰箱、遙控飛機，民眾可以買很多民生物資來補生活之不足，而不是聽這些政府官員完全不站在民眾角度在那邊搞飛機、講幹話。

對於颱風重創南部造成重大災情，賴清德總統近日南下勘災，與災民的互動引發議論。朱立倫在今天的中常會中指出，南部這次風災大家都很難過，首長去救災、勘災的時候，是要帶心去，不是帶張嘴巴去，心就是要完全以同理心、將心比心、用心來對待災民；不是帶張嘴去那邊開講、去辯論，結果賴清德竟還提到什麼綠委林俊憲的帆布或是郭國文的手機訊號，完全沒有用同理心看待。

賴清德 朱立倫 普發一萬 幹話 卓榮泰

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