普發一萬民進黨三大謊言 朱立倫轟賴清德、卓榮泰「每天說幹話」

立法院上周通過普發現金1萬元的法源，民進黨質疑違憲、債留子孫。國民黨主席朱立倫列舉民進黨三大謊言，批評賴清德總統和行政院長卓榮泰完全沒有站在人民這一方，每天在搞飛機、說幹話，甚至謊話連篇。

朱立倫今在中常會指出，1萬元對所有人來講，可能是一個月的菜錢，對一家三口、四口甚至是三四個月的菜錢，不是如同賴總統所說「買菜馬上就買完了」，更不是卓榮泰所提到的「去買冰箱、遙控飛機」。民眾可以買很多民生物資補其生活之不足，不是要政府官員完全不站在民眾的角度，在那邊搞飛機、說幹話。

朱立倫說，很多人都說，台灣到底怎麼了，政府每天搞得全民烏煙瘴氣，不拚經濟，只拚政治。他最常聽到的一句話是「麥擱亂啦，大家顧百姓、顧肚子、讓人民好好生活」，這是民眾的心聲和感受。

朱立倫批評，普發現金通過後，民進黨竟出現三大謊言。第一，把還錢於民汙衊成債留子孫。前總統蔡英文總統兩年多前特別強調，因為政府超收稅金，所以要普發現金6000元。之後兩年，光去年就已超收5283億元，加上前年共超收9100多億元，拿4分之1來還錢於民，就是現在的2300多億元。仍有4分之3超收稅金仍留在政府做相關事務，「不是蔡英文發的時候叫做還錢於民，現在發的時候就變成債留子孫。」

朱立倫說，第二個謊言更扯，民進黨竟說「43%的人沒有繳稅，憑什麼可以還錢於民？」全民繳的稅去年是3兆7619億元，其中包括16種主要稅目。確實是有些人沒繳個人所得稅，但稅收來源是來自於所有的收入、支出、交易，全台灣每個人只要生活在這裡，食衣住行育樂任何開支都在繳稅，所以稅是全民繳的，當超收了退還給民眾，天經地義，不要用沒常識的謊言來欺騙民眾。

第三，民進黨說立法院通過增加政府支出是違憲的。朱立倫表示，這個特別條例的確有造成政府支出，但立院幾乎每天通過的法律，不管是社福、教育、國防，每一項都會造成國家財政的支出，這樣的支出都違憲嗎？憲法跟預算法規定，立法院不得增加預算，指的是送來的預算案只能刪、不能增加，不是指法律案。民進黨不要想魚目混珠，片面欺騙民眾。

朱立倫喊話，這三大謊言可以到此為止，大家應該拚經濟、振興景氣方案怎樣做得更好，通過特別條例後盡快送相關預算來立法院，立法院也利用延會期，趕快通過相關預算，刺激景氣才是全民之福。

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