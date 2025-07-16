卓揆稱1萬只能買冰箱、遙控飛機 吳思瑤：有比較前提勿歪樓

行政院長卓榮泰視察農糧署仁武倉庫，稱民眾拿到1萬元可能只能買冰箱、遙控飛機，對國家發展無益。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，卓揆意思是，「1萬元發到人民手上，他是歡迎的，是個人選擇性採購，但若給國家，就可去做國防的無人機產業」，是有這樣的比較前提，不要刻意歪樓曲解。

吳思瑤今受訪時表示，斷章取義、歪樓扭曲很可怕，這段期間賴清德總統發言一再被歪樓曲解，現在連卓院長在勘災、努力救災，發表的談話也被惡意曲解、剪輯，來做移花接木的攻訐跟抹黑，「卓院長的原意是，對個人也許是好的，但國家的助益相對是小的」，卓舉的例子是人民的錢要怎麼花，政府無權置喙，但2350多億，國家能夠怎麼妥善應用，這就是國家的大事了。

吳思瑤說，如果不是一次性的大撒幣，不是一次性的當財神爺，可以將錢用在這麼多永續的政策，如長者需要的長照2.0可以做2.5年、0到6歲國家一起養可以做2.2年等等，而具體建設類，昨天也多次說明，如果這些錢沒有一次撒光，可以做很多國家永續建設。

遙控飛機部分，吳思瑤說，卓舉這個例子，是指如果這些錢留給國家來建設國防，可以讓無人機產業園區可以興建69個，國家可以拿來做國防、做國安，人人受惠；若發到人人手上，恐怕只能去買個遙控飛機，前提是對應國家的無人機產業園區建設。

至於買冰箱，吳思瑤解釋，卓的前提是對應風災後體恤到農損嚴重，必須要去用更多公帑幫助災民，錢發到國人手上，可能只能去買冰箱，如果2350億就可以擴大相關補貼、強化精進農業政策，就能穩定糧食安全，一萬元發到人民手上，「他是歡迎的，是個人選擇性採購，但若拿到國家，就可以去做國防的無人機產業」，是有這樣的比較前提，不要刻意歪樓曲解，請還原卓榮泰的用字遣詞。

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