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卓揆稱普發現金立院未知會 吳宗憲：郭智輝協商回去沒講？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立委吳宗憲。圖／聯合報資料照片
立委吳宗憲。圖／聯合報資料照片

立法院日前三讀通過因應美國關稅戰特別條例，未來將普發全民現金1萬元。行政院卓榮泰昨日表示，普發1萬元，民眾可能只能買「冰箱」或「遙控飛機」。對此，國民黨立委吳宗憲今日轟不知所云，且卓揆說立法院未知會行政院發現金一事，經濟部長郭智輝有參加協商，是郭忘記講？

針對普發現金一事，卓榮泰昨日視察農糧署仁武倉庫，表示普發1萬元，民眾可能只能買冰箱、遙控飛機，對國家發展無助益，他在野立委違憲違法，行政院寧可舉債救災，而不是舉債發錢給國人。

對於卓榮泰說法，吳宗憲說，有點不知所云，卓榮泰這段時間講的東西都是完全跟法規違反的，就像卓揆說的，立法院在普發現金這件事情沒有跟行政院說，所以卓揆認為違反憲法第70條以及預算法第91條，事實上卓揆可以看一下7月3日當天協商，經濟部長郭智輝有來，還是郭智輝回去忘記跟卓揆講？如果是郭智輝回去忘記跟卓揆講，那是行政院自己的事，不是立法院的事。

吳宗憲表示，卓榮泰說沒有依據預算法第91條知會行政院，卓揆自己要去弄清楚。他也酸，郭智輝的崇越有一堆子公司在大陸賺紅錢，郭在崇越現在雖然沒有股分，但裡面大股東也都是郭的小孩，不能心思都在這上面，救災也搞不清楚狀況而被人批評。

吳宗憲表示，郭智輝7月3日已經有來協商，回去又忘記跟卓榮泰說，所以不知道是卓揆又在騙國人，還是郭忘記跟卓揆說，這請行政院自己去搞清楚。不然大家回去看一下7月3日立法院長韓國瑜召開協商那次，他有看VOD，郭明明就在現場。「卓榮泰也是說謊成性」。

郭智輝 行政院 卓榮泰

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