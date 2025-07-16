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影／卓揆轟普發現金需舉債 陳其邁附和：應在美關稅定後評估

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今受訪表示，普發現金1萬應該在對美關稅方案確定後，針對產業衝擊再次審慎評估，才是對台灣財政較好的方式。記者宋原彰／攝影
高雄市長陳其邁今受訪表示，普發現金1萬應該在對美關稅方案確定後，針對產業衝擊再次審慎評估，才是對台灣財政較好的方式。記者宋原彰／攝影

針對立法院會上周五三讀通過普發現金1萬元，行政院卓榮泰昨日到高雄視察時批在野違憲，指普發1萬每個人只能買個遙控飛機或冰箱，對國家毫無助益，此番言論引發正反評價。高雄市長陳其邁今受訪表示，普發現金應該在對美關稅方案確定後，行政院、立法院針對全台產業衝擊再次審慎評估，才是對台灣財政較好方式。

陳其邁表示，普發現金方案當初是因應對美國關稅增加，目前我國和美方談判正緊鑼密鼓進行，最後關稅仍未定案，他認為立法院和行政院若能根據最終關稅版本、評估各行業別衝擊後再次協商，才是較好的方式，「如果（立法院）沒有跟政院先做整體經濟評估，就逕自普發現金，這是一個好方式嗎？」

陳其邁認為普發1萬元是否是因應關稅衝擊最好的方式，仍有待斟酌，他說「如果立法院能夠再做審慎考量，也許會是對台灣財政或因應重大經濟變局的好方式」。

行政院卓榮泰昨日前往高雄視察時表示，在野黨在立法院增加普發現金2350億元支出，經主計總處計算，在編列4100億元特別條例預算後，中央政府歲計賸餘僅餘300多億元，遠不足以支應普發現金，因此需舉債，但依據憲法和預算法，立院若擬以法律案、預算案增加行政院歲出時，須徵詢行政院意見，「這一年多來，立法院從未依此程序辦理，已涉違憲、違法」。

卓榮泰說，如果政府現在要舉債，應該用來修復民房、救災，普發現金，每個人可能只能買個遙控飛機或冰箱，對個人是好的，但對國家的幫助確實是小的。民眾黨主席兼黨團總召黃國昌怒轟，賴清德總統上週勘災幹話不斷，這周變卓榮泰，民進黨幹話竟然會傳染？並嗆「難道只能繼續給民進黨揮霍、難道只能拿來豢養綠友友嗎？」

高雄市長陳其邁今受訪表示，普發現金1萬應該在對美關稅方案確定後，針對產業衝擊再次審慎評估，才是對台灣財政較好的方式。記者宋原彰／攝影
高雄市長陳其邁今受訪表示，普發現金1萬應該在對美關稅方案確定後，針對產業衝擊再次審慎評估，才是對台灣財政較好的方式。記者宋原彰／攝影

陳其邁 行政院 立法院 普發一萬 卓榮泰

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