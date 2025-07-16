卓揆稱普發1萬只能買冰箱 侯友宜搖頭：別離人民越來越遠
行政院長卓榮泰昨稱普發現金一萬元，只能買冰箱或遙控飛機言論，引發熱議。新北市長侯友宜表示，「民進黨真的不要離人民越來越遠」，對他們來說感覺不多，但很多人繳電費、學費要靠那一萬元。
卓榮泰昨南下高雄視察，談及全民普發現金一萬元，他認為只能買冰箱或遙控飛機，對於國家發展毫無助益，並指立法院透過法律案增加支出，須事先徵詢行政院意見，否則就是違法違憲，行政院寧願舉債修復民房救災。
「民進黨真的不要離人民越來越遠」侯友宜受訪指，雖然一萬元對民進黨這些人來說感覺不多，但對很多人民來說，電費、學費都要靠那一萬元，真的要傾聽人民的聲音，盼民進黨盡快落實立院所提出的決議，這才是解決人民問題的方向。
至於本周末是罷免黃金周，國民黨預計7月19日在板一舉辦聯合造勢。侯說，新北市六名國民黨籍立委，真的是盡心盡力為人民、為新北市來爭取更多的建設，同時也負起國家安定發展，這麼多年來看到他們真的很努力，他會跟新北市立委站在一起，共同一起面對挑戰以外，也能夠更積極地回應人民需求，解決人民的問題，希望大家一起加油。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言