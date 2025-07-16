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卓揆稱普發1萬只能買冰箱 侯友宜搖頭：別離人民越來越遠

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今主持市政會議。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今主持市政會議。記者劉懿萱／攝影

行政院卓榮泰昨稱普發現金一萬元，只能買冰箱或遙控飛機言論，引發熱議。新北市長侯友宜表示，「民進黨真的不要離人民越來越遠」，對他們來說感覺不多，但很多人繳電費、學費要靠那一萬元。

卓榮泰昨南下高雄視察，談及全民普發現金一萬元，他認為只能買冰箱或遙控飛機，對於國家發展毫無助益，並指立法院透過法律案增加支出，須事先徵詢行政院意見，否則就是違法違憲，行政院寧願舉債修復民房救災。

「民進黨真的不要離人民越來越遠」侯友宜受訪指，雖然一萬元對民進黨這些人來說感覺不多，但對很多人民來說，電費、學費都要靠那一萬元，真的要傾聽人民的聲音，盼民進黨盡快落實立院所提出的決議，這才是解決人民問題的方向。

至於本周末是罷免黃金周，國民黨預計7月19日在板一舉辦聯合造勢。侯說，新北市六名國民黨籍立委，真的是盡心盡力為人民、為新北市來爭取更多的建設，同時也負起國家安定發展，這麼多年來看到他們真的很努力，他會跟新北市立委站在一起，共同一起面對挑戰以外，也能夠更積極地回應人民需求，解決人民的問題，希望大家一起加油。

行政院 民進黨 普發一萬 卓榮泰 侯友宜

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