冷眼集／卓揆指點普發現金 不知百姓苦 搶當晉惠帝

國民黨在立法院闖關特別條例，納入普發現金一萬元因應關稅衝擊，不過，行政院不僅策略性拖延，賴清德總統也稱發一萬元不如撥補台電，行政院長卓榮泰昨天語出驚人說民眾買冰箱、遙控飛機對國家無助益。賴政府官員不知民間疾苦，如此「何不食肉糜」說詞，猶如晉惠帝再世。

回顧過去四次政府發現金案例，前總統馬英九時代遇到二○○八年金融海嘯，當時發振興券刺激消費；前總統蔡英文時代經歷新冠肺炎疫情，陸續發了三倍券、五倍券，之後又因拚疫後復甦再發現金六千元。當時綠營稱頌可振興經濟、刺激消費，但如今國民黨因應關稅普發現金，就變成政策買票、搶救大罷免等，前後說法矛盾不一，令人有昨是今非之感。

美國總統川普實施對等關稅，影響衝擊全球，賴政府擬定「強化韌性」特別條例在先，等於是也預知關稅帶來的衝擊，確實需要政府出手協助產業及民間度過難關。國民黨增加了普發現金，算是直接將補助回饋在民眾身上，讓民眾在物價上漲、失業等衝擊下喘口氣。

但賴政府官員為阻擋在野黨，卻頻頻講風涼話：賴總統在團結第四講質疑，一萬元買菜就用掉，不如補貼台電。真相是執政黨推動非核家園後，納稅人年年貼補台電，台電仍債務累累，一場颱風更將光電板毀得滿目瘡痍，政府才是浪費民脂民膏在先，還有臉要民眾貼補？

卓榮泰昨更稱「普發現金一萬元只能買冰箱或遙控飛機，對國家發展沒有助益」，不但引喻失義，民眾不禁要問：民進黨執政多年，未見勞保破產、房價高漲等問題得到解決，如今美國關稅海嘯一觸即發，一萬元解基層燃眉之急，到底何錯之有？官員不知民間疾苦的言論，叫民眾情何以堪？

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