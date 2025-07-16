「普發現金算減稅」 學者：為什麼蔡可以賴不行？

因應美國對等關稅政策衝擊，立法院上周通過特別條例，明定每人普發現金一萬元，傳出行政院擬不編預算或聲請釋憲。學者表示，特別條例跟特別預算理應同步處理，主動權仍然掌握在行政院手上，倘若政院提出的預算案不包含普發現金，立法院可將其退回。

政治大學金融系兼任教授李桐豪昨天受訪表示，假使行政院這樣處理，當然會形成政治對立，尤其在前總統蔡英文執政時期，時任行政院長蘇貞昌也將歲計賸餘回饋民眾，「換句話說，同樣是民進黨政府執政，為什麼蔡英文可以、賴清德不行？」，相隔幾年態度卻出現落差，這將是老百姓最大的疑惑。

針對行政院長卓榮泰「買冰箱或遙控飛機」的說法，李桐豪則認為，去年度歲計賸餘金額很大，行政院必須面對社會質疑，如此發言完全沒有必要，普發現金也算是一種減稅政策，儘管乘數效應未必強勁，但是仍然有助於社會經濟成長。

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