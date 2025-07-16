卓揆：普發1萬元只能買遙控飛機、冰箱 在野轟「關你啥事」

行政院長卓榮泰昨南下高雄視察農糧署仁武倉庫時，批評在野立委違憲違法，普發現金每個人只能買個遙控飛機或冰箱，對國家毫無助益；若把錢給海委會購置無人機，國家安全能得到保障。民進黨秘書長林右昌說，普發現金是政治買票「買空賣空」。

卓揆及林右昌說法，藍白立委大罵不知民間疾苦，整天胡言亂語、顛倒是非。國民黨主席朱立倫喊話，普發現金是應對風險，也是宏觀策略，民進黨勿為反對而反對。

卓榮泰昨視察時稱：「普發一萬可能只能買遙控飛機、冰箱，對國家有助益嗎？」朱立倫表示，遺憾民進黨仍保持「為反對而反對」的政治慣性，為台灣好的政策，僅因政黨不同，就必須面臨重重阻礙。

朱立倫說，全球經濟面臨多重挑戰，普發現金是刺激消費、也是支持中小企業最直接且高效的政策工具，不僅是短期紓困，更是應對外部衝擊、強化總體經濟韌性的一項戰略性工具；世界各主要經濟體也多採取類似的財政手段應對變局，證明國民黨的主張是負責任且符合國際趨勢的務實工具，更何況台灣過去幾年已發放四次消費券或現金。

朱立倫說，卓榮泰顯然不知，對人民來說一萬元能買多少民生物資，也不知縱使是人民有餘裕購買國產電器，在面臨經濟動盪的今天，能給予國產供應鏈更多鼓舞；當公共政策的討論，淪為「只要是國民黨贊成，民進黨就反對」的零和賽局，被犧牲的是國家的整體利益與民眾福祉。

民眾黨立院黨團總召黃國昌更表示，「民進黨的幹話竟然還會傳染」，賴清德總統勘災時幹話不斷，這個星期再改由卓榮泰接棒，這些本來就是人民的錢，「即使用來買冰箱、買遙控飛機，到底關你卓榮泰什麼事？」

卓榮泰表示，他寧願舉債修復民房、救災，而不是舉債發給國人，這樣不能集中力量，真正解決台灣的問題。若普發現金，每個人只能買一個遙控飛機而已，對國家毫無助益。

國民黨立委馬文君請卓榮泰真正走入基層，不要每次都到安排好的地方，當然無法了解民間疾苦。

網友表示，「與其亂砸錢搞大罷免，不如直接普發還稅於民」；也有網友說「你管我買什麼」，反問：「家用冰箱一萬買得到？」

商品推薦