政院稱普發一萬需舉債 劉和然：過去四年超徵1.8兆都花去哪？

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請新北市副市長劉和然討論時事議題。行政院稱普發一萬須舉債才能實行，對此劉和然批過去四年超徵1.8兆都花去哪，民眾早就對民進黨政府預算使用失去信心，不如還給人民自己用。

劉和然首先提到，新北市政府7月1日推出「解凍卵助好孕」補助，主因統計過去凍卵狀況，每一百位凍卵者僅八人申請解凍，因此凍卵改針對醫療性補助7萬元，其餘改全面補助解凍卵（每人最多3萬元），希望以此促進生育。

劉和然指出，新北人口基數大，人均預算為六都最低，頗為吃緊。早期中央稅收首先分給台北、高雄兩直轄市及台灣省，拿走40%，其餘60%給中央；凍省後台灣省15%回歸中央，垂直分配變回25%比75%，現在多四都，所以希望把凍省的15%拿回補助給地方；目前財畫法雖只拿回10%，地方仍只有35%左右，補助仍然不公平。

劉和然說，感謝在野黨立委對先前財畫法修法讓新北多分配374億，可持續推動諸多市政建設。然而，新北12位立委中，6位民進黨立委全部反對修法，甚至還批評為何不修到讓新北拿多一點；反而6位支持修法的在野黨立委都面臨罷免。明明同是新北選出的民意代表，民進黨立委為何不提能讓新北拿更多的版本？這分明是政治凌駕民意。

劉和然繼續批評，全民普發一萬三讀通過，民進黨卻繼續欺騙社會大眾要舉債才能發放。過去四年中央政府超徵1.8兆稅收，這些超徵預算都用去哪裡？光電弊案一直浮現，為何仍有源源不絕的預算投資這些光電？一場颱風就把民進黨蓋的這些光電板吹壞，民眾哪會對你有信心？超徵5000多億，不如就把當中2300億還給人民自由使用。

劉和然說，過去任局長時曾經歷過所屬政黨過半跟沒過半之狀況，身為行政機關首長都應認真跟議會說明與討論。民進黨現在卻沒有接受在野黨過半這件事，反而直接拒絕溝通，改用大罷免處理。而這種罷免也不是對特定立委不滿，而是對整個在野黨的罷免，其目的就是想要回歸民進黨一黨獨大。

何志勇說，現在台灣談預算、談法案，好像都是行政機關為主，但在美國法案、預算撥款只有國會可以提出。近期川普推出的「川普金卡」，卻因為沒有國會議員為之立法，而被批是騙局一場；過去美國有關移民問題，也都要國會立法來決定，並非總統一人說得算。美國憲法第一章就是規定國會，第二章才是總統，總統是國會執行者，台灣完全倒過來。

何志勇批評，民進黨發起大罷免根本是民主亂象，幫忙爭取預算的立委要被罷免，沒做事的確完全沒事。尤其現在大罷免估計要花費近12億，這筆錢要從第二預備金來扣，然而第二預備金本應用來天災救急，就像復原中南部颱風災損，現在卻拿來大罷免北部立委，難道在民進黨眼中，罷免在野黨立委比救災還要急嗎？

陳學聖表示，民進黨大罷免就是因為過去一黨獨大、包裹表決，好日子過慣了，現在在野黨勢力多一點就覺得非常痛苦。甚至普發一萬剛三讀通過，行政院又要提覆議，死不肯發錢。有很多鄉親都在問一萬能不能領到，一萬其實能做很多事，基層庶民百姓都很重視，呼籲民進黨誠實面對民意。

陳學聖也說，過去自己做台北市議員時，陳水扁任市長；自己做立委時，阿扁任總統，當時阿扁的民意支持也僅約四成，跟阿扁也有很多政治上的角力。但即使如此，阿扁從來沒講過罷免這幾個字，反觀賴清德上任就急推罷免，實在沒有領導人風度。

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