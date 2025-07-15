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卓榮泰稱發現金1萬元只能買冰箱 黃國昌諷幹話會傳染「關你什麼事」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。本報資料照片
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。本報資料照片

有關行政院長卓榮泰指控普發現金違憲，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民進黨的幹話竟然還會傳染，賴清德總統勘災時幹話不斷，這個星期再改由卓榮泰接棒，這些本來就是人民的錢，「即使用來買冰箱、買遙控飛機，到底關你卓榮泰什麼事？」

卓榮泰今天南下高雄視察農業部農糧署仁武倉庫，談及在野黨立委推動全民普發現金1萬元，他認為民眾只能買「冰箱」或「遙控飛機」，對於國家發展毫無助益，立法院透過法律案增加支出，必須事先徵詢行政院意見，否則就是違法違憲，行政院寧願舉債修復民房救災。

「民進黨的幹話竟然還會傳染？」黃國昌晚間在臉書發文指出，繼賴總統上周勘災時幹話不斷，民怨沖天堪稱史詩級災難，這個星期改由卓榮泰接棒，就連人民如何使用普發現金都有意見，「這些本來就是人民的錢，即使用來買冰箱、買遙控飛機，到底關你卓榮泰什麼事？難道只能繼續給民進黨揮霍、難道只能拿來豢養綠友友嗎？」

黃國昌說，卓榮泰與其吃飽太閒，指指點點人民要買什麼東西，真正應該要做的是好好反省，手握史上最高預算卻一事無成，更可惡的是還恣意揮霍，包括獲得政府上億元補助的光電浮台淪為大型廢棄物、嘉南平原遍布綠友友們鋪設的光電板殘骸，還有體育署長打算跑去北極「推廣體育」。

黃國昌表示，民進黨政府把人民當成自家的錢，只准由民進黨決定錢要如何揮霍，也無怪乎多數民意認為寧願自己花，都不要被民進黨拿來亂花。

黃國昌 民進黨 卓榮泰

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