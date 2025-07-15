卓榮泰稱發現金1萬元只能買冰箱 黃國昌諷幹話會傳染「關你什麼事」
有關行政院長卓榮泰指控普發現金違憲，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民進黨的幹話竟然還會傳染，賴清德總統勘災時幹話不斷，這個星期再改由卓榮泰接棒，這些本來就是人民的錢，「即使用來買冰箱、買遙控飛機，到底關你卓榮泰什麼事？」
卓榮泰今天南下高雄視察農業部農糧署仁武倉庫，談及在野黨立委推動全民普發現金1萬元，他認為民眾只能買「冰箱」或「遙控飛機」，對於國家發展毫無助益，立法院透過法律案增加支出，必須事先徵詢行政院意見，否則就是違法違憲，行政院寧願舉債修復民房救災。
「民進黨的幹話竟然還會傳染？」黃國昌晚間在臉書發文指出，繼賴總統上周勘災時幹話不斷，民怨沖天堪稱史詩級災難，這個星期改由卓榮泰接棒，就連人民如何使用普發現金都有意見，「這些本來就是人民的錢，即使用來買冰箱、買遙控飛機，到底關你卓榮泰什麼事？難道只能繼續給民進黨揮霍、難道只能拿來豢養綠友友嗎？」
黃國昌說，卓榮泰與其吃飽太閒，指指點點人民要買什麼東西，真正應該要做的是好好反省，手握史上最高預算卻一事無成，更可惡的是還恣意揮霍，包括獲得政府上億元補助的光電浮台淪為大型廢棄物、嘉南平原遍布綠友友們鋪設的光電板殘骸，還有體育署長打算跑去北極「推廣體育」。
黃國昌表示，民進黨政府把人民當成自家的錢，只准由民進黨決定錢要如何揮霍，也無怪乎多數民意認為寧願自己花，都不要被民進黨拿來亂花。
👉726大罷免決戰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言