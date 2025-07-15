普發現金1萬只能買冰箱或遙控飛機？柳采葳轟：卓榮泰版何不食肉靡

行政院長卓榮泰今南下高雄視察農業部農糧署仁武倉庫，提及普發現金一事，指普發1萬元，民眾可能只能買「冰箱」或「遙控飛機」，對國家發展無助益。國民黨議員柳采葳痛批，這根本是卓榮泰版的「何不食肉靡。」

柳采葳說，民眾想說的事，「你以為我買冰箱，但我只想我買便當；你想遙控飛機，但我是咬牙求生。」並批卓院長高官當久了，跟民間實在太遠，他已經忘記1萬元可以去台北車站排隊買100個台鐵便當，你想著買遙控飛機，但人民想的是下一餐能在哪裡買、省多少。

柳說，民進黨也別趁機偷換概念，行政院救災不力跟發現金給民眾有何關聯？難道不是賴清德總統不要大家什麼都靠國軍，所以才救災不力嗎？自己執政的鍋自己背，不要想方設法甩到人民身上。

對於立院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，柳采，無論是提出方式或是法律案性質，都與2020年疫情紓困特別預算1500億元相同，當年民進黨可以這樣做，現在卻不能，完全印證「綠能你不能」，民進黨現在的無限抵抗，莫非只是因為發現金給民眾，對你們的執政和綠友友的產業毫無幫助？

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