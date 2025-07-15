快訊

不背棄支持者！柯文哲：死在裡面都不會逃亡 保釋金太高「寧可被押」

自喻「小蝦米對抗大鯨魚」 李文宗稱檢察官有集體迷思：認為代表正義

關鍵是人！黃仁勳：美國想在AI領域領先 要先鎖定「這個國家」

發現金只能買遙控機？許宇甄批卓榮泰：1萬元是救命錢

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片

行政院長卓榮泰今指普發現金1萬元，每人只能買「遙控飛機」或「冰箱」，引發爭議。國民黨立委許宇甄表示，人民要的這1萬元都是生活必需品的救命錢，絕對比政府把錢給特定權貴值得，賴清德總統及卓榮泰高高在上，對基層民眾的辛酸冷嘲熱諷，才是真正的民怨來源。

卓榮泰今天南下高雄視察農業部農糧署仁武倉庫，提及日來掀起熱議的普發現金一事，指普發1萬元，民眾可能只能買「冰箱」或「遙控飛機」，對國家發展無助益，拿去買無人機，國家安全就能得到保障；把糧倉蓋好、把糧食安全做好那才有意義。

許宇甄批評，政府早已編列購買無人機、冷鏈設備等國安、農業用途的預算，還錢於民根本與這些錢不衝突，人民要的這1萬元，不是什麼奢侈性補貼，而是生活必需品的救命錢，是底層家庭撐過通膨壓力的關鍵資源，政府把超徵的錢拿來給人民救急，絕對比發給特定權貴值得。

許宇甄指出，蔡英文政府過去發三倍券、五倍券、6000元現金時，民進黨全黨歡欣鼓舞，說什麼「好領、好用、好刺激、最溫暖」，如今換了賴清德總統、卓榮泰上台，怎麼立刻翻臉不認帳？還抹黑發現金1萬元是浪費，對經濟無幫助？

許宇甄表示，過去的數據顯示，普發現金確實提升消費信心、活絡內需，提升經濟成長，民進黨對發現金促進消費、保障人民不是不懂，而是他們現在根本不想發錢，只想把錢緊緊抓在手裡，拿去補貼綠電利益、酬庸綠友友，讓權貴們繼續吃香喝辣，個個吃到腦滿腸肥。

許宇甄質疑，到底是人民的1萬元比較重要，還是民進黨圖利自己人？還是補貼綠友友就是投資未來？這種厚此薄彼的傲慢心態，令人感到可恥，賴總統與卓榮泰記住，莫忘世上苦人多，自己高高在上，卻對基層民眾的辛酸冷嘲熱諷，這樣的執政心態，才是真正的民怨來源。

許宇甄 發現金 卓榮泰

延伸閱讀

【重磅快評】卓榮泰偏愛遙控機 沒聽到人民唱跳樓機？

反擊卓榮泰 朱立倫：普發現金是應對風險也是宏觀策略

海巡署艦艇國旗「放大」卓揆親曝主因「管媽堅持」輸人不輸陣

高雄亞洲資產管理中心成形 卓榮泰：打造台灣成為亞洲那斯達克

相關新聞

【重磅快評】卓榮泰偏愛遙控機 沒聽到人民唱跳樓機？

民進黨絞盡腦汁阻擋普發現金案，行政院長卓榮泰今天最新說詞是，普發現金1萬元，民眾只能買冰箱或遙控飛機，對國家發展無助益。...

發現金只能買遙控機？許宇甄批卓榮泰：1萬元是救命錢

行政院長卓榮泰今指普發現金1萬元，每人只能買「遙控飛機」或「冰箱」，引發爭議。國民黨立委許宇甄表示，人民要的這1萬元都是...

卓揆稱1萬只能買冰箱 李四川：人民當生活費有幫忙

行政院長卓榮泰今南下高雄視察農糧署仁武倉庫，對於普發1萬元，卓揆說民眾可能只能買「冰箱」或「遙控飛機」，對國家發展無助益...

立院三讀普發現金一萬 卓榮泰指「涉違憲違法」：必須有所作為

行政院長卓榮泰15日指出，對於立法院三讀通過普發現金，這部分並未徵詢過行政院意見，這一年多來立法院從未依此程序辦理，已涉...

卓揆指普發現金不如買無人機 馬文君：還想挖人民的錢

行政院長卓榮泰今指普發現金1萬元，每人只能買「遙控飛機」或「冰箱」，不如拿錢買無人機、蓋好糧倉。國民黨立委批評，還稅於民...

卓揆說1萬元只能買冰箱、遙控機 柯志恩：它是許多人的救命錢

行政院長卓榮泰今在高雄表示，普發現金1萬元只能讓民眾買冰箱或遙控飛機，且批在野立委違憲違法。國民黨立委柯志恩表示，對卓榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。