發現金只能買遙控機？許宇甄批卓榮泰：1萬元是救命錢

行政院長卓榮泰今指普發現金1萬元，每人只能買「遙控飛機」或「冰箱」，引發爭議。國民黨立委許宇甄表示，人民要的這1萬元都是生活必需品的救命錢，絕對比政府把錢給特定權貴值得，賴清德總統及卓榮泰高高在上，對基層民眾的辛酸冷嘲熱諷，才是真正的民怨來源。

卓榮泰今天南下高雄視察農業部農糧署仁武倉庫，提及日來掀起熱議的普發現金一事，指普發1萬元，民眾可能只能買「冰箱」或「遙控飛機」，對國家發展無助益，拿去買無人機，國家安全就能得到保障；把糧倉蓋好、把糧食安全做好那才有意義。

許宇甄批評，政府早已編列購買無人機、冷鏈設備等國安、農業用途的預算，還錢於民根本與這些錢不衝突，人民要的這1萬元，不是什麼奢侈性補貼，而是生活必需品的救命錢，是底層家庭撐過通膨壓力的關鍵資源，政府把超徵的錢拿來給人民救急，絕對比發給特定權貴值得。

許宇甄指出，蔡英文政府過去發三倍券、五倍券、6000元現金時，民進黨全黨歡欣鼓舞，說什麼「好領、好用、好刺激、最溫暖」，如今換了賴清德總統、卓榮泰上台，怎麼立刻翻臉不認帳？還抹黑發現金1萬元是浪費，對經濟無幫助？

許宇甄表示，過去的數據顯示，普發現金確實提升消費信心、活絡內需，提升經濟成長，民進黨對發現金促進消費、保障人民不是不懂，而是他們現在根本不想發錢，只想把錢緊緊抓在手裡，拿去補貼綠電利益、酬庸綠友友，讓權貴們繼續吃香喝辣，個個吃到腦滿腸肥。

許宇甄質疑，到底是人民的1萬元比較重要，還是民進黨圖利自己人？還是補貼綠友友就是投資未來？這種厚此薄彼的傲慢心態，令人感到可恥，賴總統與卓榮泰記住，莫忘世上苦人多，自己高高在上，卻對基層民眾的辛酸冷嘲熱諷，這樣的執政心態，才是真正的民怨來源。

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