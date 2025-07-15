卓揆稱1萬只能買冰箱 李四川：人民當生活費有幫忙

行政院長卓榮泰今南下高雄視察農糧署仁武倉庫，對於普發1萬元，卓揆說民眾可能只能買「冰箱」或「遙控飛機」，對國家發展無助益，引發網友怒轟「莫忘世上苦人多？」北市副市長李四川被問及此事，李說，如果市民有現金一萬元，繳電費、生活費對他們還是有幫忙。

李四川今天下午主持輝達進駐北士科相關進度說明。由於李四川過去曾在高雄市當過副市長，對於今天卓榮泰在高雄視察時的說法，稱普發一萬元只能買冰箱、遙控飛機無助國家發展，引發網友怒轟。媒體也問李四川看法，李四川表示，其實他今天也到高雄，是去參加北市前副市長彭振聲夫人的公祭，對於卓的說法，他沒有很了解卓裡面講的意思。

不過李四川說，普發一萬元，民眾會認為是所有市民繳稅得來的，既然超徵，照道理應該就要退還給市民，大概從這個角度看。

現在講買冰箱什麼的，但如果市民有現金一萬元，繳電費、生活費對他們還是有幫忙。