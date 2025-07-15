立院三讀普發現金一萬 卓榮泰指「涉違憲違法」：必須有所作為

行政院長卓榮泰15日指出，對於立法院三讀通過普發現金，這部分並未徵詢過行政院意見，這一年多來立法院從未依此程序辦理，已涉違憲、違法，所以必須要有作為，並強調，唯有立法院遵守《憲法》第70條與《預算法》第91條規定，國家財政才能健康、施政才能進步；當地方有需要，中央政府才能有足夠的財源來幫助地方。

卓榮泰今日前往高雄市視察農業部農糧署仁武倉庫時表示，特別感謝立法委員的支持，在前幾日立法院三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中在強化國土安全韌性方面，行政院也編列1,500億元預算，由國防部、海洋委員會、內政部及農業部負責各相關項目，包含「強化糧食儲備與穩定緊急時期糧食供應」8億元相關經費，推動糧倉的強化、擴建、整修及設備提升，用以推動低溫筒倉、舊有糧倉設備整修翻新、增設穩定運作的發電機組等，提升糧倉於緊急情況下的持續儲備能力，若缺乏這項預算支應，僅能以較傳統、老舊的方式存放糧食，將對國土韌性構成巨大挑戰。

至於在野黨所提增加普發現金2,350億元的支出，卓榮泰指出，經行政院主計總處反覆計算，在編列4,100億元特別條例預算後，中央政府歲計賸餘僅餘300多億元，遠遠不足以支應普發現金的2,350億元，需要舉債才有辦法支應；且依《中華民國憲法》第70條與《預算法》第91條，立法院若擬以法律案、預算案增加行政院歲出時，須徵詢行政院意見，但這一年多來立法院從未依此程序辦理，已涉違憲、違法。

卓榮泰進一步指出，此次丹娜絲颱風造成臺南地區多處民房毀損，須即刻投入修繕經費，全力協助民眾重建家園，若真要舉債，更應優先支援受災地區重建，實質解決民眾困難，而非以普發現金方式，導致無法集中力量解決問題。他強調，唯有立法院遵守《憲法》第70條與《預算法》第91條規定，國家財政才能健康、施政才能進步；當地方有需要，中央政府才能有足夠的財源來幫助地方。

卓榮泰表示，政府選擇的途徑是對國家最有利的途徑，而不是最方便的途徑，政府必須集中運用預算，進行強化國土安全韌性的重要工作，包括讓國防部添購及更新裝備；讓海委會強化偵蒐、艦艇增建及發展無人載具；讓內政部汰換老舊設備、改進公共防護設施；讓農業部提升國家糧食安全等，人民將會有感這1,500億元強化國土安全韌性預算的運用。