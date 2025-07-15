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卓揆指普發現金不如買無人機 馬文君：還想挖人民的錢

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
行政院長卓榮泰今早視察仁武倉庫，對普發現金1萬元一事再批在野黨，指不會審預算，就不要讓他有機會審預算。記者王昭月／攝影
行政院長卓榮泰今早視察仁武倉庫，對普發現金1萬元一事再批在野黨，指不會審預算，就不要讓他有機會審預算。記者王昭月／攝影

行政院長卓榮泰今指普發現金1萬元，每人只能買「遙控飛機」或「冰箱」，不如拿錢買無人機、蓋好糧倉。國民黨立委批評，還稅於民是世界趨勢，且民眾怎麼用錢也不用卓管；無人機等在這次「國土安全韌性」中就有了，過去也花很多錢，怎麼會把這跟普發現金扯在一起？不需要從人民的錢去挖。

卓榮泰今天南下高雄視察農業部農糧署仁武倉庫，提及日來掀起熱議的普發現金一事，指普發1萬元，民眾可能只能買「冰箱」或「遙控飛機」，對國家發展無助益，拿去買無人機，國家安全就能得到保障；把糧倉蓋好、把糧食安全做好那才有意義。

國民黨立委徐巧芯表示，這筆錢本來就是「還稅於民」，目前南韓、新加坡都因應美國總統川普關稅戰有同樣的策略，為的就是苦民所苦，難道這些國家做的事情都沒有意義嗎？至於民眾要怎麼使用這筆錢，用不著卓榮泰管。

國民黨立委馬文君質疑，無人機、糧倉等在過去已經花了很多預算，甚至包含在「國土安全韌性」中，怎麼還要將這錢與該給人民的錢扯在一起，這些錢民眾本來就不是要買冰箱、遙控飛機，面對萬物都漲，民眾拿了現金就可以馬上因應，尤其現在景氣不好，民眾獲得普發現金也能刺激消費。

馬文君批評，政府最不需要的，就是從要給人民的錢裡面去挖，政府真要採買無人機、蓋好糧倉，以前怎麼都沒想到？過去花了那麼多錢還不夠？請卓榮泰要真正走入基層，不要每次都到安排好的地方，當然無法了解民間疾苦。

馬文君 發現金 卓榮泰

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