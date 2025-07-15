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卓揆說1萬元只能買冰箱、遙控機 柯志恩：它是許多人的救命錢

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩強調，「普發現金1萬元」不是預算案而是法律案，過去藍綠立委都曾提案調高老農津貼。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩強調，「普發現金1萬元」不是預算案而是法律案，過去藍綠立委都曾提案調高老農津貼。圖／取自柯志恩臉書

行政院卓榮泰今在高雄表示，普發現金1萬元只能讓民眾買冰箱或遙控飛機，且批在野立委違憲違法。國民黨立委柯志恩表示，對卓榮泰也許只能買遙控飛機和冰箱，但對許多民眾卻是解救燃眉之急的救命錢；當年民進黨說三倍券、五倍券振興經濟，為何現在就變成毫無助益，到底誰說謊？

卓榮泰今天南下高雄視察農業部農糧署仁武倉庫，提及日來掀起熱議的普發現金一事，指普發1萬元，民眾可能只能買冰箱或遙控飛機，對國家發展無助益，他再批在野立委違憲違法，指行政院寧可舉債救災，而不是舉債發錢給國人。

柯志恩質疑，蔡英文時代，行政院前院長蘇貞昌內閣發三倍券、五倍券，普發現金6千元，當時民進黨說可以振興經濟、刺激消費，行政院大肆宣傳，怎麼現在院長換了卓榮泰，普發1萬元就變成對國家發展毫無助益了，到底是哪個行政院長在說謊？

柯志恩說，立法院通過的是包含普發現金1萬元的特別條例，不是預算案而是法律案，過去藍綠立委都曾提案調高老農津貼，請問卓榮泰院長哪來違憲？如果當過立委的卓院長真的不懂，可去請教行政院內的法律專家，相信有人可以給你解答。

柯志恩也向卓榮泰喊話，「對你而言，1萬元也許只能買個遙控飛機和冰箱，但對許多民眾而言，這一萬塊卻是能夠解救燃眉之急的救命錢」，請卓榮泰院長不要再耍嘴皮，趕快編列預算，還稅於民，別再為了政治鬥爭，讓人民對政府寒心失望。

行政院 卓榮泰 冰箱

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