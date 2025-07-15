【重磅快評】卓榮泰偏愛遙控機 沒聽到人民唱跳樓機？

民進黨絞盡腦汁阻擋普發現金案，行政院長卓榮泰今天最新說詞是，普發現金1萬元，民眾只能買冰箱或遙控飛機，對國家發展無助益。政治惡鬥、民生凋敝，卓榮泰心裡想的是「遙控機」，沒聽到人民唱的是「跳樓機」，一如歌詞所唱：「Baby～我們的感情好像跳樓機，讓我突然地升空又急速落地」；普發現金彷彿小確幸、賴政府卻讓人急速落地。

不發現金顯然是賴政府國策，因為賴清德總統曾明確反對，而是堅持編列國防特別預算與補貼台電。賴總統日前「團結第四講」，在獅子會企業老闆面前提及普發現金議題，他主動詢問現場聽眾，如果每人發1萬元要花2300億元和補貼台電1000億避免電價漲價，大家要選哪一個？台下一位女性聽眾大喊，「買菜就用掉了」，賴總統當場微笑以對，點頭如搗蒜。

主張普發現金的立法院國民黨團表示，國際經濟動盪，新加坡、韓國都普發現金救經濟抗通膨，政府近年稅收超徵高達1兆8700多億元，「還稅於民、還錢於民」才是政府當務之急；國民黨團也決議，將立委個人的1萬元現金，全數捐贈社福機構，以實際行動協助社會上有需要的民眾。

不過，賴總統已開金口下達封殺令，民進黨當然要使盡洪荒之力來阻擋，民進黨一邊汙名化普發現金是「債留子孫」，一邊卻忘了自己的光電弊案才是被法院和監察院認證過的「債留曾孫」，綠友友大展鴻圖、人民卻哀鴻遍野。府院還打算採取不編預算或釋憲來反制，但會挑726大罷免之後再出手，民進黨公職自己也心知肚明，此刻與錢過不去，就是跟人民過不去。

卓榮泰不愧是賴系大將，忠誠貫徹賴總統意志。卓榮泰今天南下高雄視察農業部農糧署仁武倉庫，他語出驚人表示，政府若普發現金1萬元，民眾可能只能買冰箱或遙控飛機，對國家發展無助益，如果把國家的錢給海委會購置無人機，國家安全就能得到保障；他更批在野立委違憲違法，行政院寧可舉債救災，而不是舉債發錢給國人。

事實上，蔡政府也曾普發現金6000元，卓榮泰是否調查過，當時有多少國人拿錢去買遙控飛機？如果政府沒有調查就胡扯遙控飛機，卓揆不是失言、而是反智；賴政府「還稅愚民」論述，擺明不信賴民眾處理財務的能力，把人民當成3歲小孩戲耍。

民進黨換了位子就換腦子，國民黨立委陳玉珍質疑，賴清德2008年擔任立委時曾說，發現金是最有效、最具體、最簡單、最方便的退稅方案，民進黨當時還稱「紅利共享」，如今卻變成「掏空國庫」，難道當總統後，愛護老百姓的心就變了嗎？

賴總統若非昨是今非，就是為反對而反對，只要藍白提案就違憲。手機裡正播放起跳樓機的神曲旋律，歌詞似有若無唱出民眾的心情：「其實你不是不愛了吧，只是有些摩擦沒處理，怎麼你閉口不語，是不是我正好說中你的心，就承認還是在意吧，哪怕騙騙我也可以」。