卓揆指普發1萬只能買遙控飛機 藍轟：高高在上、冷血說教

行政院長卓榮泰今天到高雄視察時，提及普發1萬可能只能買「冰箱」或「遙控飛機」，對國家發展無助益。花蓮藍營轟行政院長對人民斤斤計較，講這種話不只傲慢，更不知民間疾苦，人民要的是現實溫飽，不是高高在上的冷血說教。

卓揆今天視察農糧署仁武倉庫，稱在野提案違憲違法，表示翻新糧倉才能讓人民心中有感，等一下還要去海委會看無人機、無人載具。他，如果把國家的錢給海委會購置無人機，那國家安全就能得到保障。但如果普發現金，那可能每個人只能買一個遙控飛機而已，對國家毫無助益。

卓揆又說，如果把糧倉蓋好、把糧食安全做好才有意義。但如果把這個錢發給人民每人1萬塊，大家可能去買個冰箱、買個儲物櫃，保障自己糧食對，個人是好的，但對國家的幫助確實是小的。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志說，卓揆的發言不只傲慢，更是對民間疾苦的冷漠與無知，台灣百業蕭條、物價飛漲，基層家庭吃緊難過，難道人民不配拿回一點自己繳的稅？當政府每年舉債千億，卻用於對外撒幣、軍購、風電補貼財團，怎麼對人民就變得斤斤計較？

吳建志說，國民黨立委提案普發現金，是希望全民共享經濟成果，是紓困，不是討好，是補血，不是撒錢。他們在第一線接觸民眾最知道，人民要的不是遙控飛機，是一分穩定的飯碗、一筆養家活口的資源，中央政府的錢不該只會流向大財團、民進黨自己人。

吳建志表示，中央執政失能、預算浪費、政策傲慢，是人民不滿的根源，卓院長可以不要普發，但不能羞辱人民的需要，可以反對提案，但不能貶低在野監督的價值，呼籲中央少一點口水，多一點作為。