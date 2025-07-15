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卓榮泰指普發現金萬元違憲 民眾黨團：不會救災就下台

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天南下高雄視察農業部農糧署仁武倉庫。記者王昭月／攝影
行政院長卓榮泰今天南下高雄視察農業部農糧署仁武倉庫。記者王昭月／攝影

有關行政院卓榮泰指控普發現金違憲，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，行政院前院長蘇貞昌曾經普發現金6000元，時任民進黨主席蔡英文、民進黨立委賴清德也提出相同主張，行政院長不會救災就趕快下台，不要再每天胡言亂語顛倒是非。

卓榮泰上午南下高雄視察農業部農糧署仁武倉庫，談及在野黨立委推動全民普發現金1萬元，他認為民眾只能買「冰箱」或「遙控飛機」，對於國家發展毫無助益，立法院透過法律案增加支出，必須事先徵詢行政院意見，否則就是違法違憲，行政院寧願舉債修復民房救災。

張啓楷受訪時反嗆，卓榮泰是得了失憶症，還是故意胡言亂語，蘇貞昌就曾經普發現金6000元，而在2008年面對金融風暴，蔡英文、賴清德也都提出相同主張。此外，卓榮泰擔任立委期間也主張提高老農津貼，如今自打嘴巴一點都不臉紅，竟然還敢抹黑在野黨立委，「怎麼會如此雙標、毫無法治觀念。」

張啓楷說，現在已經是颱風過後第九天，中南部很多地方仍然滿目瘡痍，然而就當人民還在忙著整理家園時，賴清德總統卻不願意指派國軍幫忙，行政院長下鄉應該好好救災，如果不會救災就趕快下台，不要每天胡言亂語、顛倒是非，甚至自打嘴巴。

行政院 發現金 卓榮泰

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