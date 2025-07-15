他嗆「43.8％台灣人沒繳稅」憑啥普發1萬元？ 眾人吐槽不挺

立法院日前通過全民普發現金1萬元，並刪除撥補台電的1000億元。對此，一名網友質疑，全台有4成的人並未繳稅，為何能領到超徵稅額的普發1萬元？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台灣有43.8%人沒繳稅，憑什麼拿普發1萬？」為題，指出台灣有43.8%的人根本沒繳稅，憑什麼領超徵稅額的普發1萬元，「有沒有那些沒繳稅的人，反而叫最大聲的八卦？」

貼文一出後，不少人紛紛吐槽，「你不會以為只有綜所稅才是稅吧」、「讀點書，超徵是哪些稅項目啦？不要搞笑」、「買東西都有貨物稅」、「你公民是死當嗎？你買的東西都有營業稅耶」、「沒繳稅的不能享受教育、國家建設嗎？」、「其實是你不懂國家稅收來源」、「證交稅就一堆賠錢仔阿」。

事實上，立法院11日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，匡列特別預算5450億元，其中刪除台電1000億元補助款、普發現金2350億元，預計10月底前實施全民普發1萬元現金。