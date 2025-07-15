普發現金1萬 卓揆：每人只能買個遙控飛機或冰箱

行政院長卓榮泰今天南下高雄視察農業部農糧署仁武倉庫，提及日來掀起熱議的普發現金一事，指普發1萬元，民眾可能只能買「冰箱」或「遙控飛機」，對國家發展無助益，他再批在野立委違憲違法，指行政院寧可舉債救災，而不是舉債發錢給國人。

卓榮泰今視察農糧署仁武倉庫，他表示，今早到高雄主要了解台灣城鎮韌性演習引發民生物資發放的時候，背後我們有多少的民生物資，尤其是糧食存放的能量跟它的動能如何。

他表示，糧食安全是民生物資最重要的一部分。希望農業部能適度而且有效率地更新糧倉設備，並做到儲放糧食的品質能夠更好；數量能夠更多；時間能夠更久等3項原則。

卓揆談到這裡話鋒一轉表示，現在有些委員要把2300億元，甚至增加預算用做普發現金，但依照憲法第70條、預算法第91條，當立法院要用法律案、預算案來增加任何支出時，必須徵詢行政院意見，可是這一年多來，立法院從來沒有做過這件事情便硬要增加，「這是違憲、違法，所以行政院必須要有所作為」。

他說，次颱風讓台南有6千戶左右的民房屋頂毀損，1萬7、8千戶民房受到損失，都必須修繕，必須救災。「如果政府現在要舉債，我也寧願舉債來修復民房、來救災，而不是舉債來發給發給國人，這樣不能集中力量，真正解決台灣的問題」。

卓榮泰說，現在4100億元放在特別預算裡面，稅基剩餘已經用完了。經過主計總處一而再、再而三的盤點，扣掉4100億元，現僅剩下300多億元的稅盈，遠遠不足2300億元。

他並向在場綠營立委說，「你們不僅會省預算，還會算預算」，知道審預算時不能違背憲法，也要符合預算法第91條規定，那些那些不會省預算、不會算預算的委員，不用再讓他們審了，好不好？讓他們沒有機會亂審、亂算預算，國家才能進步，地方有需要，中央政府才能有足夠財源來幫助地方。

卓榮泰舉例，像翻新糧倉才能讓人民心中有感，等一下他還要去海委會，看他們的無人機、無人載具。他說過，如果把國家的錢給海委會購置無人機，那國家安全就能得到保障。但如果普發現金，那可能每個人只能買一個遙控飛機而已，對國家毫無助益。

而如果把糧倉蓋好、把糧食安全做好那才有意義。但如果把這個錢，發給人民每人1萬塊，大家可能去買個冰箱、買個儲物櫃，保障自己糧食。對個人是好的，但對國家的幫助確實是小的。